​​​​​​​طهران: لقاء عبد اللهيان وشكري تطور جديد في العلاقات مع القاهرة

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية اللقاء بين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره المصري سامح شكري، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه كان "جيداً وإيجابياً للغاية".

وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن هذا اللقاء بمثابة تطور جديد في العلاقات بين البلدين وفي إطار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الإقليمية بين إيران وجيرانها.

وأوضح كنعاني أن لقاء عبد اللهيان وشكري فتح عملياً أفقاً جديداً في مسار العلاقات بين القاهرة وطهران، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد صرح أمس الخميس، أنه لا يوجد ما يعرقل استعادة العلاقات بين طهران والقاهرة. ولفت رئيسي إلى أنه تم إبلاغ مصر بهذا الأمر، مشيراً إلى أن اجتماع وزيري خارجية البلدين في نيويورك ربما يمهد الطريق لتحقيق ذلك.

(م ش)