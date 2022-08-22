قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن التعاون بين طهران والرياض يمكن أن يساعد في استعادة الهدوء والأمن في الشرق الأوسط.

وأضافت أن المحادثات مع السعودية مسألة منفصلة عن محادثات إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، بحسب وكالة رويترز.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، عقدت عدة جولات من المحادثات بين إيران والسعودية في العراق.

وفي أواخر تموز الماضي، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الاجتماع المقبل بين السعودية وإيران سيعقد في بغداد بشكل علني، على مستوى وزراء الخارجية.

وقال حسين في تصريحات أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب منا استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في بغداد".

وأضاف حسين: "سنحدد موعدا للقاء علني بين وزيرا خارجية البلدين في بغداد"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية".

وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، أن الاجتماع المقبل بين المملكة العربية السعودية وإيران سيعقد في بغداد بشكل علني، على مستوى وزراء الخارجية.

وجاءت تصريحات فؤاد حسين حينها بعد يوم واحد من تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وقال فيها إن بلاده تبلغت بموافقة السعودية على انتقال الحوار الهادف إلى إعادة العلاقات المقطوعة منذ أعوام من المستوى الأمني إلى السياسي.

وأضاف أن طهران تلقت رسالة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "بأن الجانب السعودي مستعد لنقل المباحثات إلى المستوى السياسي والعلني، ونحن أبدينا استعدادنا لدخول المباحثات المرحلة السياسية".

وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية، وأبرزها النزاع في اليمن.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

(م ش)