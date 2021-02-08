​​​​​​​طهران: الاتفاق النووي لا يحتاج إلى وسطاء

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إنه "إذا كان الأميركيون يريدون التصرف بحكمة، فنحن لا نوقفهم بل سنرحب بهم ونشجعهم".

وأضاف: "الاتفاق النووي لا يحتاج وسطاء، كل شيء دوّن في هذه الاتفاقية الدولية، ونوقش حتى الفواصل حين صياغة هذا الاتفاق".

إلى ذلك، اتهم خطيب زاده الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق بانتهاكه، قائلًا: "هي الطرف الذي يجب أن يعود إلى التزاماته وليس نحن".

وأضاف: "يمكن لأوروبا أن تلعب دورًا تاريخيًّا وصحيحًا للغاية من خلال الوفاء بالتزاماتها، وإبعاد نفسها عن التصور القائل إنها تستطيع استخدام أدوات الضغط اللاإنسانية التي خلقتها إدارة ترمب، لأن هذه السياسة قد فشلت".

وأشار إلى إن طهران ستعلق تنفيذ البروتوكول الإضافي إذا لم تعد أطراف الاتفاق إلى التزاماتها.

وشدد خطيب زاده على التأكيد على أن خطوات إيران التصعيدية يمكن التراجع عنها إذا وفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها، وقال: "إذا لم تفِ الأطراف الأخرى بالتزاماتها وفقًا لقانون البرلمان الإيراني، في 21 مارس، ستعلق إيران عمليات التفتيش".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال يوم الأحد: "إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران حتى تعود إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".

وجاء حديث بايدن بعد ساعات من إعلان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اشتراطه أن ترفع الولايات المتحدة كافة العقوبات مقابل عودة طهران إلى التزاماتها.

(د أ)