وكان اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي على وشك العودة بعد 11 شهراً من المفاوضات إلا إذا قدمت روسيا مطالب جديدة بضمانات خطية من الولايات المتحدة بأن العقوبات الغربية على موسكو على خلفية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، لن تؤثر على تجارتها مع إيران.

وقال علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يتخذ القرارات في محادثات فيينا ويرسل تقريراً إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، على تويتر اليوم الخميس، إنه في غياب قرار سياسي من قبل الولايات المتحدة، فإن المحادثات تصبح أكثر تعقيداً كل ساعة.

وقال إن الولايات المتحدة "ليس لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي"، مضيفاً أنها تقدم "مقترحات غير مقبولة وتصر على اتفاق سريع بذرائع كاذبة"، بحسب ما نقلته رويترز.

ولم يخض شمخاني في تفاصيل المقترحات الأميركية.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الخميس، إن إيران لن تتراجع عن أي من خطوطها الحمراء في محادثات فيينا.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن "الحكومة سعت بقوة في رفع العقوبات في محادثات فيينا".

وتقول إيران إنها تريد ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي مستقبلي عن الاتفاق النووي مرة أخرى.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن مصدر لم تسمّه أن المفاوضين في فيينا ما زالوا يحاولون معالجة بعض القضايا الرئيسة.

فيما قالت وكالة نور نيوز التابعة لجهاز أمني إيراني رفيع إن إحياء الاتفاق النووي لا يمكن أن يحدّ من مساعي طهران لبرامجها الصاروخية والفضائية.

وأضافت نور نيوز في تغريدة أن إيران غير مستعدة للتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية وسياساتها الإقليمية.

(م ش)