​​​​​​​طهران ترفض أي مطلب يتجاوز إطار الاتفاق النووي

وقال سعيد خطيب زاده في تصريحات نقلتها شبكة "العربية /الحدث" عن سائل إعلام محلية، إن "كل المطالب التي تقع خارج إطار الاتفاق النووي غير مقبولة، وهدفنا الوصول لتوافق جيد"، مشدداً على أن بلاده لن تقبل بأي سقف زمني للمحادثات.

وأضاف أن على الطرف المقابل تقديم برامج وجداول لرفع العقوبات عن بلاده، وتأكيد التزامه بالاتفاق النووي، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي "ثنائية ومتعددة الأطراف"، مشيراً إلى أن الاجتماعات بين إيران والصين أو روسيا متواصلة.

وتأتي تصريحات متحدث الخارجية في الوقت الذي تُستأنف فيه مفاوضات الجولة الثامنة من المباحثات في فيينا اليوم بين إيران ومجموعة (4+1)، بعد توقف دام ثلاثة أيام بغية مواصلة المشاورات والمحادثات المكثفة بين المفاوضين للوصول إلى اتفاق.

وكان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني المشارك في المحادثات علي باقري كني، الذي وصل في وقت سابق إلى العاصمة النمساوية، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أعلن الأسبوع الماضي، أن المباحثات جيدة وإيجابية.

ويذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب عام 2018، كانت انطلقت يوم الاثنين الماضي، وتوقفت مؤقتاً يوم الخميس، بمناسبة عطلة العام الميلادي الجديد، فيما أشار المفاوضون إلى استمرار المشاورات وتبادل النصوص بصورة غير رسمية خلال الأيام الثلاثة التي توقفت فيها المحادثات.

لكن تلك الجولة قد تكون الأخيرة، بحسب ما ألمح إليه عدة دبلوماسيين أوروبيين وأميركيين سابقاً، معتبرين أن الوقت ينفد، وأن التفاوض لا يجب أن يتخطى الأسابيع لا الأشهر.

(ل د)