​​​​​​​طهران تقدم مسودتين بشأن العقوبات والنووي

وقالت الوكالة الإيرانية للأنباء إن "كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أعلن في محادثات فيينا أن.. إيران قدمت مقترحاتها بشأن مسألتي رفع العقوبات الجائرة والقضايا النووية". ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وقال علي باقري للصحفيين في فيينا: "قدمنا لهم مسودتي مقترحين.. يحتاجون بالطبع إلى فحص النصوص التي قدمناها لهم.. إذا كانوا مستعدين لاستكمال المحادثات، نحن في فيينا لاستكمالها"، في حين أكد دبلوماسي أوروبي تسليم المسودتين.

وكانت إيران قد قلصت بموجب الاتفاق برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ولكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران مما دفعها لانتهاك شروط الاتفاق.

وتستمر الجولة السابعة من مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي في فيينا، لكن أجواء من التوتر خيمت عليها بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو.

ويخشى المفاوضون الغربيون من أن إيران تخلق حقائق على الأرض لزيادة أوراق الضغط التي تملكها أثناء المحادثات.

(د ع)