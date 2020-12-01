​​​​​​​طهران تكشف عن نيتها إحياء مفاعل أراك في غضون شهرين

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم، أن طهران يمكنها إعادة إحياء مفاعل أراك القديم في غضون شهرين، وقال: "يمكننا اليوم تركيب أجهزة الطرد المركزي القديمة والجديدة".

وأضاف كمالوندي: "تطبيق البروتوكول الإضافي لا يؤثر مطلقًا على عملية تخصيب اليورانيوم، ولكن تعليق العمل به، سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية".

وصادق البرلمان الإيراني، اليوم، نهائيًّا على قانون يُلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015، بعد أن صوّت لصالح مشروع القرار الأغلبية الساحقة من البرلمان الأحد الماضي، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذًا.

(س ر)