​​​​​​​طهران تحدد هوية 36 شخصًا متورطين بقتل سليماني من بينهم ترامب

وقال المدعي العام، "تم تحديد ستة وثلاثين شخصًا متورطين في اغتيال الحاج قاسم سليماني، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من الولايات المتحدة وحكومات أخرى، وقد تم إصدار مذکرة اعتقال وإعلان الشرطة الدولية الوضع الأحمر بحقهم وذلك بإیعاز من السلطة القضائية"، حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية.

وأضاف "سيكون على رأس القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستتم متابعة ملاحقته حتى بعد انتهاء فترة ولايته"، متهمًا هؤلاء الأشخاص "بالقتل" وتنفيذ "عمل إرهابي".

ويشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

(ش ع)