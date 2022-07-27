​​​​​​​طهران تعزز علاقاتها الاقتصادية بعيداً عن الدولار والرياض توقيع اتفاقات عسكرية واقتصادية وأمنية مع أثينا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أنه في حال تم تعزيز مجموعة "بريكس"، فإنه سيتم حذف الدولار من التعاملات المالية للبلدان الأعضاء في مجموعة "بريكس".

وقال صفري لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إذا تم تعزيز مجموعة بريكس، سيتم حذف الدولار من التعاملات بين البلدان الأعضاء في المجموعة".

وتابع: "هناك قضية مهمة وهي مسألة دخولنا أوراسيا وشنغهاي وبريكس، والتي نأمل أن تتحقق بجهود السلطات المختصة".

وحول العمل داخل منظمة شنغهاي، أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن بلاده تأمل أن يتم إقرار العملة الموحدة المقترحة قريباً للتعامل المالي والتجاري للدول الأعضاء في هذه المنظمة.

وأضاف صفري: "طهران وموسكو اقترحتا نظاماً بديلاً لـ [سويفت] للتبادل المالي، والآن توصلنا تقريباً إلى اتفاق جيد بهذا الصدد".

كما أشار صفري إلى أن كلا البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن التبادل التجاري بالعملات الوطنية.

وحول احتمال تفعيل النظام البنكي للبطاقة الروسية "مير" في إيران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني "أعتقد أنه سيتم تفعيل نظام بطاقة [مير] في إيران قريباً وتم الاتفاق على استخدامه في البلاد".

وأعلنت موسكو وطهران عن توصلهما لاتفاقات عدة في مجال الطيران المدني، حيث أكدت إيران استعدادها لتوريد قطع غيار وصيانة للطائرات الروسية.

وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل إدارة الطيران المدني الإيراني الذي قال إن "إيران قررت توقيع اتفاقية بشأن تصدير معدات وقطع غيار إلى روسيا وكذلك صيانة الطائرات الروسية.

وبالتزامن مع ذلك تقوم السعودية بتطوير العلاقات الاقتصادية مع اليونان، حيث وقّعت كل من الرياض وأثينا مذكرات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ومن أبرز مذكرات التعاون التي تم توقيعها اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين البلدين فضلاً عن أخرى لمحاربة الجريمة.

كما شملت مجالات التعاون أيضاً المجال الاقتصادي، من خلال التوقيع على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار. وتضمنت التوقيعات إدراج اتفاقية للتفاهم والتعاون في المجال الصحي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.

وعقد ولي العهد السعودي، اجتماعاً ثنائياً يوم أمس، مع رئيس الوزراء اليوناني، في قصر مكسيموس بأثينا.

ووصل ولي العهد السعودي يوم أمس، إلى اليونان في زيارة رسمية، وقبل أخرى لفرنسا. واستقبله لدى وصوله إلى مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.

ويذكر أن البلدين أسسا عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة مجلس الأعمال السعودي اليوناني عام 2021، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ورؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليونان خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 9 مليارات دولار، وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليونان خلال العام الماضي (2021) حاجز 176 مليون دولار.

(م ش)