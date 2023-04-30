​​​​​​​طهران تعلن رسمياً عن زيارة مرتقبة لرئيسي إلى دمشق

نقلت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية عن سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري أنّ: "زيارة رئيسي إلى دمشق الأربعاء زيارة بالغة الأهمية نظراً للتغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة".

وفي وقت سابق، قال مصدر إقليمي كبير، مقرب إلى حكومة دمشق، لوكالة رويترز، أمس، إنّ رئيسي سيزور دمشق الأسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق إلى أن دمشق تتحضر لاستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي سيزور سوريا على رأس وفد وزاري إيراني كبير في الثالث والرابع من أيار المقبل، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، يجري خلالها مباحثات رسمية مع بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

مصادر مطلعة كشفت للصحيفة، أن: "الجهات المعنية في سوريا وإيران تجري تحضيراتها الخاصة لترتيب الزيارة، والتي ستشهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل مختلف أوجه التعاون، لاسيما في مجالات الطاقة والكهرباء".

وكشفت المصادر أن مفاوضات ستجري خلال زيارة الرئيس الإيراني حول خط ائتماني إيراني جديد لسوريا، يتم استثماره في قطاع الكهرباء، وذلك بهدف مساعدة سوريا في تحسين واقع الكهرباء الذي تعاني منه نتيجة تداعيات الحصار واحتلال مواردها الطبيعية.

وبينت المصادر أن الجانب الإيراني سيناقش إمكانية تقديم المساعدة لسوريا في إصلاح وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة.

(م ش)