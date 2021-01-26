​​​​​​​طهران تعلن موعد إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الذي أكد أنه "لا توجد أي خطة للتفاوض مع أميركا وأي تطور في هذا المجال منوط بخطواتها العملية وتنفيذ القرار 2231".

وتابع: "يتعين على إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، استثمار الفرصة المتاحة لبناء الثقة، والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق النووي".

وأوضح أن "فرصة أميركا والدول الأوروبية للعودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها باتت محدودة ولن تبقى للأبد".

وأشار إلى أن طهران لم تجر أي اتصال مع الإدارة الأميركية الجديدة، وتنتظر موقفها الرسمي من الاتفاق النووي.

(ح)