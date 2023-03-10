قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لوكالة روسية، إنه بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، عرضت إيران على مجموعة من الدول استعدادها لشراء طائرات مقاتلة، وقالت روسيا إنها مستعدة للبيع.

وأضافت البعثة إن الطائرات المقاتلة "سو-35" مقبولة من الناحية الفنية بالنسبة لإيران، لذلك بعد تشرين الأول 2020، وانتهاء القيود الإيرانية على مشتريات الأسلحة التقليدية (قرار الأمم المتحدة رقم 2231)، أتمّت إيران إجراءات صفقة شرائها.

ولم تحدد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بالضبط متى تم الانتهاء من الصفقة أو عدد الطائرات التي سوف تستلمها إيران من روسيا، قائلة: "لا توجد تفاصيل ستنشر لأنها سرية".

يذكر أن روسيا وإيران ترتبطان بعلاقات قوية في جميع المجالات.

وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، مطلع الشهر الجاري، بأن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، لوكالة روسية، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية الإيرانية، لافتاً إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.

وأكد أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة.

وقبل يومين، صرّح وزير الدفاع الإيراني، العميد رضا آشتياني، رداً على سؤال بشأن شراء مقاتلات "سو-35" من روسيا، بأنّ "هذه المسألة لا تزال قيد المتابعة ولم يتم استلام أي معدات بعد".

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران شهريار حيدري، أعلن في كانون الثاني الماضي، أنّ مقاتلات "سو 35" التي طلبتها إيران من روسيا ستصل شهر آذار الجاري.

وقال حيدري إنّ "طهران طلبت من موسكو أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، والمروحيات، والطائرات الحربية، والمنظومات الصاروخية والمدفعية، والدبابات"، مشيراً إلى أنّ "هذه الأسلحة بمعظمها ستصل إلى البلاد قريباً".

(م ش/أ)