​​​​​​​طهران تعلن استعدادها لتبادل كافة السجناء مع واشنطن

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن هناك مفاوضات جارية لتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين.

وأضاف الربيعي: "المفاوضات تشمل كذلك السجناء الإيرانيين في الدول الأخرى الذين تم اعتقالهم بطلب من واشنطن.. نحن مستعدون لتبادل كافة السجناء مع الولايات المتحدة الأميركية".

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، أن بلاده تجري مفاوضات لإطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأضاف أن هذه القضية "تحظى بأولوية كبيرة ولطالما اقترح وزير الخارجية (الإيراني) تبادل جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين، وقد أولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً أهمية لهذه القضية منذ بدء نشاطها، والمفاوضات جارية في هذا الصدد، وإذا ما وصلت إلى نتيجة فسيتم الإعلان عنها في حينها".

ويذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، قال إن إدارة بايدن تريد إطلاق سراح جميع الأميركيين "المحتجزين ظلماً" في إيران، ولن تقبل "اتفاقاً جزئيّاً" للإفراج عنهم.

(د ع)