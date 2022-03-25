​​​​​​​طهران تعلن استعدادها لإحياء الاتفاق النووي وتتهم واشنطن بفشل المفاوضات الأخيرة

وفي حديثه خلال زيارته لبيروت، حث وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة على التوقف عن "إضاعة الوقت".

وقال: "نعتقد أنه إذا كانت هناك رؤية أميركية واقعية للتعامل مع الوضع، فسنشهد قريباً ولادة هذا الاتفاق النووي".

ورداً على سؤال حول العقبات الرئيسة للاتفاق، قال "بعض الأمور لا تزال معلقة وتتعلق برفع العقوبات الجائرة المفروضة على إيران".

وأضاف: "نعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك على المسار الصحيح بدلاً من تضييع الوقت.. نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق قوي وجيد ودائم طالما أنه لا يتخطى الخطوط الحمراء لجمهورية إيران الإسلامية".

(ل د)