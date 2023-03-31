أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي، "استشهاد الحارس رشيد إسلام؛ أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري الإيراني، في الهجوم الذي شنه النظام الصهيوني في الصباح الباكر على أطراف دمشق"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكان قد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات دمشق ومجموعات موالية لإيران في المنطقة الواقعة ما بين قطنا وجديدة عرطوز جنوب غرب العاصمة دمشق.

وسمع أصوات انفجارات متتالية في المنطقة، ناجمة عن استهداف مستودع أسلحة وذخائر، فيما تمكنت صواريخ الدفاع الجوي السوري من إسقاط صاروخ إسرائيلي واحد على الأقل.

(م ش)