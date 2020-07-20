​​​​​​​تحقيق الوحدة الوطنية الكردية... هي تحقيق أحلام شهداء الحرية

في 16 حزيران 2020 اختتم وفدا المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في مدينة الحسكة المرحلة الأولية من مفاوضات وحدة الصف الكردي ووصلا إلى رؤية سياسية مشتركة وتفاهمات أولية.

هذه التفاهمات تشكل خطوة أولى ومهمة، تم التوصل إليها برعاية القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ونائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي السفير ويليام روباك.

في هذا السياق، التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع عدد من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حياة حرة.

محمد داوي، والد الشهيد سرحد، عضو في مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، يقول "من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، على جميع الشعب الكردي والأحزاب السياسية الابتعاد عن مصالحها الشخصية والعمل في سبيل القضية الكردية وإنجاحها".

وأضاف داوي، "الخطوة الأولى من مفاوضات الوحدة الوطنية الكردية كانت ناجحة، وذلك بسبب امتزاج دماء أبناء كافة مكونات المنطقة في تحرير الأراضي من يد الأعداء، ونحن في عوائل الشهداء علينا أن نحقق أهداف شهدائنا والسير على خطاهم لتحقيق الحرية".

وعبّرت سلطانة سعيد والدة الشهيد قهرمان، عن فرحتها بنجاح المرحلة بالقول "نحن سعداء بنجاح المرحلة الأولى من هذه المفاوضات، ونتمنى تحقيق هذه الوحدة بكافة مراحلها".

ولفتت سلطانة سعيد، أن "نجاح مشروع الوحدة الوطنية سيحقق أحلام شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن ووحدته".

ودعت سلطانة سعيد، في ختام حديثها جميع المكونات والأحزاب الكردية والسياسية إلى الوقوف إلى جانب بعضها البعض، ودعم الوحدة الوطنية، للتغلب على الفساد والخراب الذي تتعرض له المنطقة من قبل الاحتلال التركي.

(هـ ن)

ANHA