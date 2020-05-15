​​​​​​​تهنئة من حلب والشهباء بمناسبة يوم اللغة الكردية

قرئ البيان الأول أمام مركز لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود من قبل الإدارية فاطمة كوشان، والثاني في ساحة مخيم سردم في قرية تل سوسين التابعة لناحية أحداث في مقاطعة الشهباء بحضور العشرات من المعلمين والمعلمات بزيهم الفلكلوري الكردي.

وجاء في البيانين:" اللغة هي أساس التعريف بهوية وانتماء الفرد، وبالأخص لدى شعب تعرض خلال تاريخه إلى ممارسات عنصرية، 15 أيار هو يوم مقدس لدى الشعب الكردي ويعدّ كيوم وجودهم، ففي عام 1932 صدرت أول جريدة باللغة الكردية المكتوبة بالأحرف اللاتينية، ومنذ ذلك اليوم أصبحت تلك الحروف أساس قراءتنا وكتابتنا باللغة الكردية.

وفي كل عام نحتفل بهذا اليوم، ونوجه به رسالة إلى أعدائنا بأننا كرد، ولغتنا هي الكردية وكافة أفعالكم القمعية لا تستطيع أن تمحو هويتنا لأننا كشعب كردي لنا ثقافتنا ولغتنا، وفي هذا اليوم نكرر بأن لغتنا هي كرامتنا.

وسنواصل النضال لكي نبني جيلاً قائماً على هويته ولغته الكردية، وبهذه المناسبة نبارك هذا اليوم على جميع شهداء الحرية والقائد عبدالله أوجلان، وجميع المعلمين والشعب الكردي، ونستذكر جميع المناضلين في اللغة لأننا طلاب الشهيد عكيد والشهيدة فيان وسوزان، ولن نكل حتى تحقيق أهدافهم.

ونحن كلجنة تدريب المجتمع الديمقراطي في حلب نجدد عهدنا بالكفاح حتى لا يبقى أي طفل كردي بدون لغته، ونناشد جميع الشعب الكردي بأن المرحلة الراهنة هي مرحلة النضال من أجل الحرية، وعلينا أن نقدس تضحيات الشهداء، وأن على كل كردي أن يتعلم الكتابة والقراءة بلغته الأم".

وفي الختام، ردد المشاركون الشعارات التي تحيي اللغة الكردية وتحي القائد عبدالله أوجلان.

(كروب/ ل)

ANHA