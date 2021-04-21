​​​​​​​ثمان وفيات و155 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لرجلين من قامشلو ورجل من كركي لكي ورجل من عامودا وامرأتين من الحسكة ورجل وامرأة من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 155 إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 93 ذكور و 62 إناث وتتوزّع على الشكل التالي:

الحسكة 42 حالة

قامشلو 37 حالة

ديرك 9 حالات

الدرباسية 3 حالات

رميلان 1 حالة

كركي لكي 1 حالة

عامودا 6 حالات

الرقة 19 حالة

دير الزور 26 حالة

الشهباء 2 حالة

مخيم روج 6 حالات

مخيم الهول 2 حالة

مخيم نوروز 1 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 20 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 14436 حالة، منها 477 حالة وفاة، و 1476 حالة شفاء.

(س ر)