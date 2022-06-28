تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء مدينة قامشلو تشهد أجواء مدينة قامشلو ومحيطها تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال التركي. خبر 28 حزيران 2022, الثلاثاء - 21:11 2022-06-28T21:11:00 قامشلو وتشهد أجواء مدينة قامشلو ومحيطها منذ مساء اليوم تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال التركي. ANHA إقرأ أيضاً استذكار الشهيدة زيلان في قامشلو نظم مؤتمر ستار اجتماعين منفصلين في مدينة قامشلو با... أهالي كركي لكي وجل اغا وتل كوجر يشيعون شهداء قوات صناديد شيع المئات من أهالي نواحي كركي لكي وجل اغا وتل كوجر... حفل توقيع كتاب "النجوم المبتسمة" الخاص بمسابقة كاتب المستقبل نظمت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة حفل...