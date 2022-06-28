​​​​​​​تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء مدينة قامشلو

تشهد أجواء مدينة قامشلو ومحيطها تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال التركي.
خبر 2022-06-28T21:11:00 قامشلو

وتشهد أجواء مدينة قامشلو ومحيطها منذ مساء اليوم تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال التركي.

ANHA


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