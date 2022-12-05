تحليق مكثف لطائرات الاحتلال التركي المسيّرة فوق منبج تحلق طائرات الاحتلال التركي المسيّرة فوق منبج، في هذه الأثناء. خبر 05 كانون الأول 2022, الأثنين - 11:52 2022-12-05T11:52:00 مركز الأخبار وقالت مراسلتنا إن سماء منبج تشهد تحليقاً مكثفاً لطائرات الاحتلال التركي المسيّرة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً لليوم الثاني على التوالي ضباب كثيف يخيم على الحسكة يخيّم ضباب كثيف لليوم الثاني على التوالي، على مدين... الاحتلال التركي يقصف ريفي كوباني وعين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، 4 قرى في ك... إصابة مواطن جراء انفجار سيارة بمدينة قامشلو أصيب المواطن، سامي أحمد سليمان، إثر انفجار سيارة ف...