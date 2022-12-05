​​​​​​​تحليق مكثف لطائرات الاحتلال التركي المسيّرة فوق منبج

تحلق طائرات الاحتلال التركي المسيّرة فوق منبج، في هذه الأثناء.
خبر 2022-12-05T11:52:00 مركز الأخبار

وقالت مراسلتنا إن سماء منبج تشهد تحليقاً مكثفاً لطائرات الاحتلال التركي المسيّرة.

(س ر)

ANHA


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