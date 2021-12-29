​​​​​​​تحليل: الطريق الطويل لتشكيل الحكومة العراقية

بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية العراقية، تم تأكيد النتائج، حيث صادقت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في العراق، على نتائج الانتخابات بعد النظر في اعتراضات تحالف مدعوم من إيران من الأحزاب الشيعية التي شهدت تلاشي نفوذها في البلاد. بعد وقت قصير من إعلان قرار المحكمة يوم الاثنين، أعلن المنتقدون قبولهم على مضض للنتائج، حيث دخلت الأحزاب السياسية العراقية الآن مرحلة جديدة من المفاوضات لتحديد تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، بحسب تحليل لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

ومع بدء المفاوضات، يختتم العراق عامًا آخر صعبًا بمزيد من عدم اليقين بشأن اتجاه البلد. نظرياً، يجب أن يشكل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الحكومة المقبلة لأنه الفائز في الانتخابات. لكن بدون أغلبية، وبالنظر إلى التحالفات المتغيرة، من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الصدر جمع أغلبية في البرلمان لتسمية رئيس الوزراء المقبل، الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المستقبلية.

وبينما خسرت العديد من الجماعات المدعومة من إيران، مثل كتلة فتح بزعامة هادي العامري، في الانتخابات، فإن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يتطلع إلى عودة قوية إلى المسرح السياسي. مع 33 مقعدًا، تسعى كتلة دولة القانون بزعامة المالكي إلى لعب دور أقوى في الحكومة المقبلة على أساس التحالفات التي أعقبت الانتخابات. في الواقع، إنه يمثل 10 في المائة فقط من المقاعد. لكن التأخير في إعلان النتائج النهائية للانتخابات أفاد الخاسرين بلا شك.

وفي الأسابيع التي تلت إعلان النتائج، بدأت الأحزاب الخاسرة بالتودد إلى الكتلة الكردية وسعت إلى إبرام صفقات يمكنها من خلالها ضمان حصولها على نصيب من حصة الحكومة.

وأعلن قيس الخزعلي، مؤسس وزعيم عصائب أهل الحق، أنه سيقبل حكم المحكمة، لكن في نفس البيان، قال إنه يعتقد أن هناك احتيال واسع النطاق وسيعمل من خلال وغيرها من الوسائل لتغيير العملية السياسية. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن إيران دفعت الفصائل المسلحة لقبول النتيجة. ويشير تقريرها، الذي يستند إلى مصادر لم تسمها، إلى أن إيران تلعب مرة أخرى اللعبة الطويلة في العراق وتريد التأثير فيه دون مواجهة مباشرة.

تتغير التحالفات بين المجموعات المختلفة، ليس على أساس الأيديولوجية ولكن على المصالح السياسية الضيقة. التركيز في الوقت الحالي هو من سيصبح رئيس الوزراء المقبل - وما إذا كان مصطفى الكاظمي الحالي قادرًا على الحفاظ على منصبه. فهو لم ينجح بعد في معالجة العديد من المواضيع مثل الفساد وملف المجموعات المسلحة بشكل كامل، وعلى الرغم من ذلك، يحاول المتشددون وصمه باعتباره دمية أميركية.

وفي الأسبوع المقبل، في 3 كانون الثاني، يستعد العراق لإحياء ذكرى مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وبعد أن خسرت الكثير من الأرض خلال الانتخابات، تحرص المجموعات المسلحة المتحالفة مع إيران على إظهار أنها لا تزال قادرة على التأثير في الشارع العراقي.

وفي مطلع العام الجديد، سيتعين على الرئيس برهم صالح عقد البرلمان الجديد، الذي يجب أن يعين رئيسه الجديد ويصادق على حكومة جديدة في غضون 90 يومًا. صالح نفسه يتنافس على الحفاظ على منصبه كرئيس. لقد كان فعالاً في الجمع بين الأطراف المختلفة وكان له دور فعال في تسمية الكاظمي رئيساً للوزراء العام الماضي، ومن عام 2019 وإلى الآن من غير الواضح ما إذا كان صالح سيتمكن من لعب نفس الدور مرة أخرى.

منذ عام 2003، انتقل العراق من مرحلة انتقالية إلى أخرى، وظل الهدف النهائي المتمثل في الاستقرار والازدهار في البلاد بعيد المنال. بينما يدرس السياسيون والمحللون نتائج الانتخابات وتداعياتها السياسية، هناك أمل ضئيل في أن النظام السياسي الحالي في العراق قادر على تحقيق هذا الهدف النهائي.

(م ش)