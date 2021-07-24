​​​​​​​تحليل: الصين تقيم علاقات مع دمشق لمساعدة الأسد على الصمود في وجه الحرب المالية الأميركية

ويعتبر تحليل لموقع العربية نت الإنكليزي، أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى سوريا ولقاءه بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين في دمشق هذا الشهر أحدث علامة على دعم بكين للحكومة السورية. من خلال زيارة دمشق والتعهد بدعم حكومتها، وبعثت الصين برسالة قوية وهي الأهمية التي تضعها بكين بخصوص علاقاتها الجيدة مع سوريا وذلك مع شن الولايات المتحدة حربًا مالية ضد حكومة دمشق.

أثناء وجوده في دمشق، شدد وانغ على معارضة بكين الشديدة للجهود الإقليمية والدولية التي تسعى الى "تغيير النظام" في سوريا، مؤكدًا دعم الصين للسيادة السورية.

ويوجد اليوم في واشنطن دعم من الحزبين لقانون قيصر، الذي يفرض عقوبات شديدة على سوريا، وليس لدى المسؤولين في دمشق أي نية لإجراء إصلاحات وتغييرات كبيرة في السياسة الخارجية لسوريا والتي ستكون ضرورية لإقناع الحكومة الأميركية برفع قانون قيصر. ضمن هذا السياق، من المرجح أن تظل سوريا تحت تأثير هذ العقوبات التي تفرضها واشنطن، وما لم يتغير هذا، وإلى أن يتغير هذا، فإن سوريا ستواصل البحث عن طرق للتحايل عليهم بقدر ما تستطيع.

وقال رئيس قسم الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الدكتور جوشوا لانديس، في مقابلة مع قناة العربية، إن الصين يمكن أن تضعف من تأثير عقوبات قيصر.

وأضاف "الصين هي ورشة العالم، لذا يمكنها توفير معظم السلع التي تحتاجها سوريا. كما أن الصين قوية بما يكفي لتجاهل العقوبات الأميركية. في الوقت الذي تحظر فيه الولايات المتحدة الشركات الأميركية بشكل متزايد من التعامل مع الشركات الصينية، فإن لدى الصين حافزًا أكبر لمعاقبة الولايات المتحدة من خلال كسر العقوبات المفروضة على دول مثل إيران وسوريا".

وبالنسبة لبكين، سوريا مهمة بشكل كبير لأسباب متعددة؛ أحد أهمها هو أجندة مبادرة الحزام والطريق الطموحة للعملاق الآسيوي.

وتمثل سوريا ممرًا إلى البحر الأبيض المتوسط ​​يمكنه تجاوز قناة السويس وإحياء طرق التجارة الأوروبية الآسيوية القديمة التي تربط الصين بأوروبا وأفريقيا، وقد يؤدي اندماج طرطوس ودمشق في مبادرة الحزام والطريق إلى تعزيز مكانة بكين الاقتصادية في بلاد الشام والبحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من أن السنوات العشر والنصف الماضية من الحرب في سوريا منعت الصينيين من الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا لتعزيز أجندة مبادرة الحزام والطريق، فإن القيادة الصينية تتطلع إلى لعب لعبة النفس الطويل، وتتطلع إلى سوريا ما بعد الصراع باعتبارها دولة مهمة.

وبالنسبة لسوريا، تقدم مبادرة الحزام والطريق فرصة ثمينة محتملة لدمج نفسها اقتصاديًّا في غرب آسيا. إذ بدأ العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، بينما يستمر مركز الثقل الجغرافي الاقتصادي في العالم في التحول في اتجاه الصين، وسوريا بحاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي لإعادة الإعمار وإعادة التطوير، وترى دمشق في الصين لاعبًا أساسيًّا للعمل معها في الوقت الذي تسعى فيه حكومة دمشق إلى تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب.

وكذلك هناك ثقة في دمشق بنوايا الصينيين بفضل موقف بكين المؤيد للأسد. لا شك أن نظام دمشق وداعميه السوريين يعتقدون أن الصين وإيران وروسيا يجب أن تكون القوى الأكثر استفادة من الفرص الاقتصادية من مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد المسؤولون السوريون، خلال زيارة وانغ الأخيرة لدمشق، أن دمشق تعارض بشكل كامل أي محاولات من جانب القوى الغربية لمحاولة إحداث شرخ بين بكين والعالم الإسلامي. مع اتهام الولايات المتحدة - في ظل كل من الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن - ودول غربية أخرى الصين بارتكاب "إبادة جماعية" في شينجيانغ، وتنضم سوريا إلى جميع الحكومات العربية تقريبًا في الدفاع عن بكين في مواجهة هذه الاتهامات الخطيرة.

بحكم حقيقة أن الجهاديين الأويغور جاؤوا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف الجماعات المناهضة للأسد، بما في ذلك داعش، فإن سوريا والحكومة الصينية تجد نفسها إلى حد كبير في نفس المركب فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

واعتبارًا من عام 2017، بلغ عدد هؤلاء المقاتلين الأويغور في سوريا 5000، وفقًا لسفير سوريا في الصين. لدى المسؤولين في بكين مخاوف كبيرة بشأن تهديد هؤلاء الأويغور المتطرفين العائدين من ساحات القتال في بلاد الشام لإراقة الدماء في الصين. ليس لدى المسؤولين السوريين مصلحة في تحدي سياسات بكين في شينجيانغ، والتي تعتبرها دمشق تدابير مشروعة لمحاربة التطرف - وهو منظور يختلف اختلافًا جوهريًّا عن منظور الحكومات الغربية.

(م ش)