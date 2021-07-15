​​​​​​​تحليل لرويترز: الاقتصاد التركي بدأ بالتدهور منذ 2013

يواجه أردوغان انتخابات عام 2023، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن دعمه تراجع في أعقاب أزمة العملة والركود الحاد ووباء فيروس كورونا في السنوات الثلاث الماضية، بحسب تحليل لوكالة رويترز.

هذا العام، انتعش النمو الاقتصادي بعد أن كانت تركيا واحدة من عدد قليل من البلدان التي تجنبت الانكماش في عام 2020. لكن الأضرار التي لحقت بالسنوات الأخيرة تضمنت عودة التضخم بنسبة 20٪ أو أكثر على المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

ويقدر البنك الدولي أن أكثر من 1.5 مليون تركي أصبحوا تحت خط الفقر العام الماضي.

ويظهر مؤشر جيني لتوزيع الدخل والثروة أن عدم المساواة قد ارتفع منذ 2011 وبأنه تسارع منذ 2013، مما قضى على المكاسب الكبيرة التي تحققت في 2006-2010، خلال العقد الأول من حكم أردوغان.

ازدهار

وجاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 بعد أسوأ ركود منذ سبعينيات القرن الماضي حيث وعد بالتخلي عن سوء الإدارة والركود الذي أحبط الأتراك منذ فترة طويلة.

واستفاد رئيس الوزراء، الذي كان آنذاك أردوغان، من الانتعاش الاقتصادي والمحاور الدبلوماسية للغرب لتحقيق عقد من الازدهار.

وانخفض الفقر والبطالة. لامس التضخم الذي كان من ثلاثة أرقام قبل عقد من الزمن 5٪، مما عزز جاذبية الليرة التركية للسكان المحليين والأجانب.

التراجع

بدأت الأمور تتغير في عام 2013، عندما اجتاحت الاحتجاجات غير المسبوقة المناهضة للحكومة تركيا وشهدت الأسواق الناشئة عالمياً هجرة مالية مؤلمة.

يُظهر تحليل لرويترز أن هذا العام يمثل نقطة تحول بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والبطالة ومقاييس أخرى للرفاهية الاقتصادية.

صدم أردوغان الكثيرين عندما قامت حكومته بقمع احتجاجات عام 2013 التي بدأت في حديقة جيزي في اسطنبول.

وبحسب محللين اقتصاديين، فمنذ عام 2013، تحرك حزب العدالة والتنمية وأردوغان نحو المزيد من الاستبداد، الأمر الذي ربما يضر بالاقتصاد بطرق مختلفة.

ضغوط اقتصادية وسياسية

مع تخفيف التقشف المفروض بموجب برنامج صندوق النقد الدولي 2001-2002، تبنى أردوغان سياسات السوق الحرة المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي كان هدفاً مركزياً لحزب العدالة والتنمية.

كتب سونر كاجابتاي في تقرير لمعهد واشنطن أن أردوغان لديه "قاعدة من المؤيدين المخلصين والمحبين لأن المواطنين يتمتعون بمستويات معيشية أفضل بكثير مما كانت عليه في ظل الكماليين في معظم القرن العشرين".

وأشار إلى أنه قبل وصول أردوغان إلى السلطة، كان معدل وفيات الأطفال في تركيا يضاهي مثيله في سوريا قبل الحرب، وهو الآن مشابه لمعدل وفيات الأطفال في إسبانيا.

لكن مقاييس الرفاهية الأخرى بدأت تتعثر في عام 2013، واشتدت حدة التوترات السياسية عندما عقد أردوغان تحالفاً مع القوميين، وفاز لاحقاً في استفتاء على تبني نظام رئاسي ركز السلطة في قصره.

وترك بعض المسؤولين الاقتصاديين الرئيسيين حزب العدالة والتنمية في معارضة للاستيلاء على السلطة. ويقول محللون إن تصدعات بدأت تظهر بعد ذلك في سياساته، بما في ذلك الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وفقدت العملة 75٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ 2013، أي أكثر من النصف في السنوات الثلاث الماضية. يختار العديد من الأتراك الآن تخزين ثرواتهم بالعملات الأجنبية.

ويقول كبير الاقتصاديين الإقليميين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية روجر كيلي: "على الجانب السياسي، منذ عام 2013، هناك شعور بأن تركيا والغرب يتباعدان عن بعضهما البعض".

(م ش)