​​​​​​​تحليل للهآرتس: الشرق الأوسط يراقب أوكرانيا بقلق وأردوغان قلق وإيران ترى في ذلك فرصة

لم يزعج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحرُّك هذا الأسبوع لستّ سفنٍ حربية روسية من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البحر الأسود عبر مضيق الدردنيل، وذلك بحسب تحليل لصحيفة الهآرتس الاسرائيلية. على الرغم من استعراض القوة هذا، لا يزال أردوغان مقتنعًا بأن تهديد روسيا بغزو أوكرانيا لن يتم تنفيذه - أو على الأقل هذا ما يقوله علنًا. من غير المحتمل أن يكون لديه أي معلومات سرية أو أنه تلقى أي تعهد في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر.

في ذلك الاجتماع، كان أردوغان يأمل في الفوز بوضع الوسيط بين روسيا من جهة وأوكرانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى، مما جعله يصور نفسه على أنه الزعيم الذي أنقذ العالم من الحرب العالمية الثالثة. لكنه ليس بالضبط الشخص الذي يعلق عليه بوتين أو جو بايدن آمالهما. كلا الرئيسين يفضل الحوار المباشر.

ترسل واشنطن المزيد من الجنود والأسلحة إلى جيران أوكرانيا. يتم نشر أكثر من 100000 جندي روسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا، بينما تبحر السفن الحربية الروسية في البحر الأسود كجزء مما يسميه المتحدثون باسم الكرملين التدريبات المخططة مسبقًا.

التحذيرات من واشنطن وعواصم أوروبية بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على روسيا، خاصة على خط الأنابيب الروسي الذي يوفر نحو 40 في المائة من الغاز الطبيعي لأوروبا، لم يقنع موسكو بسحب قواتها أو تقديم حل وسط. الافتراض العملي للأميركيين، على الأقل علنًا، هو أن بوتين يخطط لغزو أوكرانيا، والإطاحة بحكومة فولوديمير زيلينسكي، وتنصيب رئيس موالٍ لروسيا، وجعل البلاد بأكملها، وليس الشرق فقط، جزءًا من الفضاء الروسي.

ظاهريًّا، الشرق الأوسط بعيد عن هذه المواجهة الروسية الأميركية الأوروبية، لكن في الوقت الذي يطلب فيه بايدن المساعدة من قطر إذا أوقفت شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، تشعر مصر وإسرائيل بالقلق بشأن واردات القمح من أوكرانيا، وتدرس إيران نافذة الفرصة التي تفتحها لها الأزمة، وتدرس تركيا فرصتها. ومن الواضح مرة أخرى أن دول الشرق الأوسط لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة الصراعات البعيدة.

يبدو أن ما يخشاه أردوغان أكثر من الحرب في أوكرانيا هو العقوبات الأميركية على روسيا التي من شأنها أن تجبره على الانحياز. بعد عودته خالي الوفاض من كييف، يجد أردوغان نفسه مرة أخرى محاصرًا في غابة حيث سيصيبه الضرر من أية حركة غير حذرة.

يرتبط الاقتصاد التركي ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الروسي. تشمل هذه العلاقات مئات الشركات التركية العاملة في روسيا، والمليارات التي ينفقها السائحون الروس في أماكن العطلات التركية، والتعاون في الحرب في سوريا وشراء تركيا لأنظمة S-400 الروسية المضادة للصواريخ. وتبلغ ذروتها في خط أنابيب غاز يبدو على الخريطة مثل شبكة كثيفة من الأوردة التي ترسل روسيا من خلالها الغاز إلى تركيا وإلى أوروبا.

دور كبير لمضيق البوسفور من جديد

ما هو على المحك الآن هو تشغيل خط أنابيب الغاز ترك ستريم 2، الذي يمتد مباشرة من روسيا تحت البحر الأسود، متجاوزا أوكرانيا. ومن المقرر أيضًا أن ترسل الغاز في نهاية المطاف إلى رومانيا والمجر، والعائدات المتوقعة لتركيا من رسوم العبور هائلة. والأهم من ذلك، أن هذا سيجعل تركيا مُصدِّرًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا.

لاقى هذا المشروع معارضة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأنه يمنح روسيا موطئ قدم استراتيجي ويوسع حصتها في سوق الغاز في أوروبا حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتماده على روسيا.

عندما هدد بايدن مؤخرًا، في محاولة لردع روسيا عن غزو أوكرانيا، بفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 - الذي يمتد مباشرة من روسيا إلى أوروبا تحت بحر البلطيق، متجاوزًا أوكرانيا أيضًا - ذكر ترك ستريم كهدف للعقوبات. كذلك وافق الكونغرس بالفعل على العقوبات، لكن بايدن جمدها في أيار الماضي في محاولة للتفاوض على حل دبلوماسي مع روسيا.

خط الأنابيب الروسي التركي ليس المشروع الوحيد الذي يهدده الدعم التركي المحتمل لروسيا. تعمل أنقرة بحماس على بناء قناة إسطنبول، التي ستربط البحر الأسود ببحر مرمرة وستكون بمثابة مضيق موازٍ لمضيق البوسفور.

أعلنت تركيا أن القناة الجديدة لن تخضع لاتفاقية عام 1936 التي تحكم المرور عبر مضيق الدردنيل والبوسفور - وتمنح تركيا السيطرة على المضيق. كما يضع حدودًا لحمولة وحجم السفن المسموح بمرورها، وقد تم تصميمه لضمان المرور الحر للسفن المدنية في أوقات السلم.

لكن الاتفاقية تمنح تركيا أيضًا سلطة منع مرور السفن الحربية والسفن التجارية للدول التي تخوض أنقرة حربًا معها. تخشى روسيا من أن تصبح قناة إسطنبول ممرًا عسكريًّا لحلف شمال الأطلسي، بينما تخشى الولايات المتحدة من أن يسمح الأتراك للسفن الحربية الروسية بالوصول إلى البحر المتوسط ​​عبر القناة الجديدة. لقد وعدت تركيا كلًّا من موسكو وواشنطن بأنها لن تسمح بتحويل القناة إلى منطقة حرب. فهي ترى في المرور مصدرا لعائدات هائلة - حوالي 8 مليارات دولار في السنة.

قطر ستساعد بايدن

على عكس مخاوف تركيا، تنظر إيران إلى أزمة أوكرانيا كفرصة، حتى لو لم تكن فورية، لتكون مصدرًا إضافيًّا للغاز الطبيعي لأوروبا. إن اكتشاف حقل تشالوس الطبيعي الضخم في بحر قزوين يمكن أن يجعل إيران أكبر منتج للغاز في العالم إذا تم رفع العقوبات النووية. جاءت فكرة إيران كمورد رئيس للغاز الطبيعي إلى أوروبا في أعقاب الاتفاق النووي لعام 2015، لكن هذا الاحتمال تلاشى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة عام 2018.

وأعلنت طهران الشهر الماضي أن إيران قد تزود أوروبا بما لا يقل عن 20 في المائة من احتياجات الغاز لأوروبا. لكن هذا مجرد طرح نظري في الوقت الحالي، وليس فقط بسبب العقوبات. من المتوقع أن تستغرق جهود إيران في إنتاج الغاز الطبيعي وبناء خطوط الأنابيب، أو منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وقتًا طويلًا. ومع ذلك، حتى لو لم تغزو روسيا أوكرانيا، فإن التهديد الذي كادت أن تفعله سيكون بمثابة حافز لإدراج إيران كمورد رئيس للغاز إلى أوروبا.

دولة واحدة يمكنها بالفعل الاستفادة من الأزمة هي قطر، التي تقع على أكبر خزان للغاز الطبيعي في العالم. ووعد حاكم قطر بايدن بمساعدة أوروبا إذا أوقف الروس الغاز الطبيعي. لكن قطر ملتزمة بالفعل بعقود طويلة الأجل مع شرق آسيا، وليس من الواضح كم من غازها الطبيعي المسال سيكون متاحا لأوروبا.

تبحث الدول الأوروبية والولايات المتحدة عن بدائل للغاز الروسي لتقليل نفوذ بوتين على الاقتصاد الأوروبي. لكن هذا السباق - الذي يركز في الوقت الحالي على الحلول قصيرة المدى - يتطلب استراتيجية عالمية جديدة للغاز الطبيعي، على الأقل حتى يضاعف العالم الطاقة المتجددة بشكل جدي.

السؤال ليس فقط من يمكنه توفير بضعة ملايين من الأطنان الإضافية من الغاز يوميًّا لتدفئة أوروبا في الشتاء. وهي أيضًا كيفية تنويع مصادر الغاز بحيث لا تملك أي مجموعة من الدول قوة مفرطة، حتى لو كان وجود هذه المجموعة يقوض نفوذ روسيا.

قد تكون أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي ذكرى بعيدة، لكن مقاطعة الغاز، كما علمت روسيا أوكرانيا وربما تعلم أوروبا الآن، تتطلب جعل دول الشرق الأوسط شريكة للقوى الكبرى.

أخيرًا، تعتبر معاملة الروس لأوكرانيا مثالًا ممتازًا لما يمكن أن يحدث إذا كنت تعتمد على مورد طاقة رئيس واحد. ومن الأمثلة الأقل أهمية - ولكن ليس أقل تهديدًا – الصين، اتفاقها طويل الأمد مع إيران يضمن لها الحقوق الأولى والتسعير المفضل.

تعكس اتفاقيات الغاز الصينية مع تركمانستان وأذربيجان، إلى جانب عقد مدته 15 عامًا مع قطر لتلقي 3.5 مليون طن من الغاز سنويًا، المنافسة المتوقعة في السنوات المقبلة. ستكون العلاقات الوثيقة للقوى الكبرى مع الدول التي تتحكم في هذه الموارد حيوية.

(م ش)