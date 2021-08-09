​​​​​​​تحليل لهآرتس: حزب الله يخاطر بشكل محسوب لتعزيز مكانته في الشرق الأوسط

العميد اللواء فاديم كوليت، نائب رئيس مركز المصالحة التابع للجيش الروسي في سوريا، قال لصحفي إن طائرات روسية اعترضت سبعة أو ثمانية صواريخ إسرائيلية أطلقت على حزب الله وأهداف موالية لإيران في سوريا. حتى أن كوليت وصف نوع الصواريخ وقدراتها. ليس من الواضح مدى دقة تقرير كوليت، بحسب تحليل لصحيفة الهآرتس.

وفي نفس الوقت تقريبًا، نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصادر قولها إنه بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن في حزيران، نقلت واشنطن رسالة إلى موسكو مفادها أنها غير راضية عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وقالت مصادر إسرائيلية إنها ليست على علم بأي حوار من هذا القبيل بين روسيا والولايات المتحدة. ظاهرياً لا توجد علاقة بين التلميحات العامة المتمثلة في انتهاء صلاحية الموافقة الروسية على عمل إسرائيل بحرية في سوريا والأحداث الأخيرة في لبنان، كما أنه لا ينبغي الاستهانة باستياء روسيا.

ربما تكون سلسلة السببية التي ولّدت المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله قد أسفرت عن نتيجة مماثلة حتى بدون السياق الإقليمي. كان التسلسل المألوف: إطلاق النار على إسرائيل من قبل الفصائل الفلسطينية أو الناشطين المستقلين من لبنان سيثير رد فعل من إسرائيل، الأمر الذي سيثير رد فعل من قبل حزب الله ورد فعل إسرائيلي مضاد.

ولكن كان بإمكان حزب الله أن يقضي على ذلك في مهده، كما فعل في الماضي عندما أطلقت الفصائل الفلسطينية النار على إسرائيل. التنازل أو الإنكار، أو على الأقل عدم الرد.

هناك تفسيران محتملان لسبب انحراف حزب الله عن قواعد اللعبة التي خدمته وإسرائيل جيدًا منذ نهاية حرب لبنان الثانية. التفسير الأول، إن حزب الله يتصرف بناءً على أوامر من إيران، التي أرادت استعراض عضلاتها على كل جبهة بعد فترة وجيزة من تنصيب الرئيس إبراهيم رئيسي، لتوضيح أن سياستها لا تزال كما هي وأنه يميز بين ما هو: تجديد المحادثات النووية وعملياتها العسكرية الجارية للدفاع عن مصالحها في سوريا ولبنان والعراق واليمن. كما أنه هناك فصل فرعي من هذا التفسير، يمكن أن يكون هو رغبة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في تعزيز صورته ووضعه المتذبذب، وهو الأمر الذي أثار هجوم 30 تموز على ناقلة النفط الاسرائيلية في الخليج العربي، وحفز رد حزب الله.

لكن هذا يتناقض مع سعي إيران لتهدئة الأمور حتى لا تعطي الولايات المتحدة والدول الغربية سببًا لمهاجمتها أو فرض عقوبات إضافية. تقول التقارير والتعليقات في وسائل الإعلام الغربية التي تعتمد على مصادر استخباراتية، إن الميليشيات الشيعية في العراق، والتي تنفذ معظم الهجمات ضد أهداف أميركية في العراق والخليج، لا تطيع قاآني الذي طلب منها خفض التصعيد.

لماذا رد حزب الله؟

فهل حزب الله الذي أصبح المرشد والمستشار لبعض هذه الميليشيات يحاول هو الآخر التحرر من القيود التي تفرضها إيران عليه ويدير حروبه بشكل أكثر استقلالية؟ هل كان رده الانتقامي على إسرائيل لا يهدف فقط إلى اختبار الحكومة الجديدة في إسرائيل ولكن أيضًا في إيران؟ إذا كان الجواب نعم، فإن النظرية القائلة بأن إيران وراء الهجوم من لبنان تحتاج إلى دليل ملموس أكثر.

التفسير الثاني الشائع لسلوك حزب الله هو أنه يستغل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي عصفت بلبنان على مدى العامين الماضيين، لإظهار قوته، ولتذكير أولئك الذين ربما نسوا من هو "المدافع الحقيقي" عن البلاد، و على الأخص لمنع وضع تكون فيه أي حكومة جديدة تتشكل وأي دولة غربية ستدعمها تفكر في فصل التنظيم عن حضن السلطة أو تطالب بنزع سلاحها.

لكن هذا التفسير سخيف إلى حد ما. نجيب ميقاتي، الملياردير الذي عينه الرئيس ميشال عون لتشكيل الحكومة، قريب جدًا من حزب الله، ولا ينوي - ولن يكون قادرًا - على تشكيل حكومة بدون ممثليه.

كما أن حزب الله لا يحتاج إلى أي استعراض للقوة لإثبات قوته العسكرية مقارنةً بالجيش اللبناني، لكن على حزب الله أحياناً أن يثبت التزامه بفكرة المقاومة، ليس فقط في الخطب والتصريحات، بل بالأفعال أيضاً. هذه الرسالة لم تقتصر على الساحة اللبنانية. تم إرسالها إلى حماس، إلى الميليشيات الشيعية، وإلى سوريا، وكل من تعتبره المنظمة موالية لفكرة المقاومة. أفعال المقاومة لها شرط أساسي واحد فقط: ألا تضر بمكانة التنظيم في لبنان أو أن تلحق الضرر بالعلاقات العامة، كما حدث في حرب لبنان الثانية.

ماذا استفاد حزب الله؟

المواجهة الأخيرة مع إسرائيل تستجيب لهذه الشروط وأعطت حزب الله بعض النقاط الأيديولوجية دون أي سلبيات. على الرغم من أن حزب الله لم يكن يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت إسرائيل ستشن حربًا شاملة ضد لبنان بعد إطلاق النار أم لا، إلا أنه قام بمخاطرة محسوبة ومنطقية. إسرائيل مشغولة الآن بفيروس كورونا. حكومتها لم تقف على قدميها بعد. إنها قلقة من التهديد النووي الإيراني ولا تريد فتح جبهة أخرى.

لهذا يمكن للمنظمة أن تضيف لامبالاة واشنطن تجاه الصراعات في الشرق الأوسط وعدم رغبة بايدن في التدخل، لدرجة أنها لن ترد عسكرياً على هجوم إيراني على الشحن في الخليج. كما يمكن لحزب الله أن يعتمد على ما يفسره على أنه فتور في العلاقات الروسية الإسرائيلية واستياء روسيا من الهجمات على سوريا، وكذلك على المعضلة التي تواجه الدول العربية، وخاصة دول الخليج التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

هذه الدول ليست صديقة لـ حسن نصرالله، بعيدة كل البعد عن ذلك، لكنها تحشد الآن لمساعدة لبنان وتحاول إعادة سوريا إلى الحظيرة العربية. هذه التحركات لا تتماشى مع هجوم إسرائيلي واسع في لبنان، ويمكن لحزب الله الاعتماد على ذلك أيضًا.

على الرغم من أن هذه المجموعة من الاعتبارات من قبل حزب الله يمكن أن تثير صراعات محلية أكثر مع إسرائيل، إلا أنها تعمل، في هذه الأثناء، كجدار دفاعي ضد حرب شاملة.

(م ش)