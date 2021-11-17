​​​​​​​تحليل إسرائيلي: بينيت يعبّر بهدوء عن استيائه من عروض الولايات المتحدة لإيران

يقول تحليل لصحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لم يحاول ازدراء المبعوث الأميركي لإيران روب مالي، الذي كان في إسرائيل يوم الإثنين، بل إنه لا يريد إرسال رسالة إيجابية حول ما يفعله مالي، ولو بدا هذا الأمر متناقضًا.

وأصرت المصادر المقربة من بينيت على الإشارة إلى البروتوكول ردًّا على تقارير عن ازدراء، وقالوا إن الممثل الأميركي الخاص لإيران ليس على نفس المستوى الدبلوماسي لزعيم إسرائيل - لم يلتق بينيت أيضًا بنائب وزير الخزانة والي أدييمو، الذي كان في إسرائيل هذا الأسبوع.

ويرغب بينيت في إرسال رسالة مفادها أنه لا يدعم جهود مالي، وقد جاءت هذه الرسالة بصوت عالٍ وواضح، حتى لو كان مكتبه غير راضٍ عن المراسلين الذين يستخدمون كلمات مثل "ازدراء" و "مقاطعة".

وقال مصدر دبلوماسي رفيع: "ليست لدينا رغبة في إضفاء الشرعية على عملية خاطئة جدًّا جدًّا. لا نريد حقًّا أن يعتقد الأميركيون أن إسرائيل مرتاحة لما يحدث".

وفي الوقت نفسه، لا تزال إسرائيل على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة على أعلى المستويات للتعبير عن استيائها.

وعلى عكس بينيت، رأى لابيد أن الاجتماع مع مالي هو المكان المناسب للتعبير عن هذه المخاوف، وذلك في مسألة مهمة مثل إيران، وبدوره كرر لابيد معارضة إسرائيل لخطة العمل الشاملة المشتركة، حيث تستخدم إيران المفاوضات لكسب المزيد من الوقت.

وقال مصدر في الاجتماع إن الأمر سار على ما يرام، واستمع مالي في الغالب إلى وجهة نظر لابيد.

وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك شيء جديد في الاجتماع - كانت آراء كلا الجانبين معروفة ولم تتغير - افترض المصدر "من المهم أن يستمعوا إلينا لأنهم اعتادوا على عدم القيام بذلك".

وقال أكثر من مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، في هذه المرحلة، تسعى إدارة بايدن إلى العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن حتى واشنطن تدرك أن الأمر بعيد المنال.

ويواصل الإيرانيون تقديم موافقتهم على العودة إلى المحادثات على أنها مجرد خطوة لتخفيف العقوبات.

وقال كبير المفاوضين علي باقري كني، وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الجمعة: "المحادثات لن تكون حول القضية النووية. الغرض الرئيس من هذه المحادثات من وجهة نظر جمهورية إيران الإسلامية هو إزالة العقوبات غير القانونية التي فرضتها الحكومة الأميركية على الأمة الإيرانية" بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة عام 2018.

وإذا التزمت إيران بهذا النموذج في المفاوضات، فإن الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة للخروج باتفاق هو ما يسمى بـ "الأقل مقابل الأقل". سترفع الولايات المتحدة العقوبات مقابل عدم استمرار إيران في دفع اتفاقها النووي، لكنها لن تتراجع عن التقدم الهائل الذي حققته في السنوات الأخيرة، بما يتجاوز الحدود الأصلية لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وبالنسبة لإسرائيل، يعد هذا الخيار أسوأ من خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث يمنح إيران أموالًا ضخمة للقيام بما فعلته في المرة الأخيرة التي حصلت فيها على الإغاثة الاقتصادية - إشعال حرب بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة - وتبقى أقرب إلى عتبة سلاح نووي أكثر من أي وقت مضى. إنها تخفف الضغط عن إيران دون أن تحصل على أي شيء في المقابل.

وقال مصدر دبلوماسي إن عبارة "الأقل مقابل الأقل" لم تطرح في اجتماع مالي-لابيد، ولكن تم ذكرها بين المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين، حيث أوضح الجانب الإسرائيلي معارضته القاطعة.

ولا تزال إسرائيل تشعر بخيبة أمل وقلق بشأن الاتجاه الذي تتخذه الولايات المتحدة، ودفعها الصعب نحو العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، حتى عندما تصبح أي فائدة من مثل هذه الاتفاقية مع إيران بعيدة المنال مع مرور الوقت.

ومع ذلك، لا يزال بينيت ولابيد يؤكدان أنه في حين أن الفجوات في الصفقة الإيرانية كبيرة، فقد اختاروا الاستراتيجية الصحيحة من خلال عدم شن حملة عامة كبيرة ضد إدارة بايدن على هذه الجبهة. يواصلون التعاون كلما أمكن ذلك، ويحافظون على الأصول الاستراتيجية للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبهذه الطريقة، فإن حسابات بينيت بعدم مقابلة مالي هي طريقته في إرسال رسالة ضمن الحدود الضيقة لمعارضة مفاتحات إدارة بايدن لإيران مع عدم اختيار القتال علنًا.

(م ش)