​​​​​​​ثلاثة رسائل من لجنة مهجّري سريه كانيه لإقليم الباسك

وتستمر لجنة مهجّري منطقة سريه كانيه، في توثيق الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في منطقة سريه كانيه المحتلة، والعمل على تسليط الضوء على معاناة المهجّرين قسراً من مناطقهم بفعل هجمات الاحتلال.

وتأسست لجنة مهجّري منطقة سريه كانيه في الـ 9 من تموز/ يوليو من العام الجاري 2021 بعد انعقاد ملتقى موسع في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بحضور 250 من ممثلي المدينة المهجّرين قسراً من منطقتهم "سريه كانيه" المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي بادرة جديدة من مبادرات اللجنة، قامت اللجنة يوم بإرسال ثلاثة رسائل منفصلة، إلى إقليم الباسك ذي الحكم الذاتي في إسبانيا، إذ أرسلت الرسائل إلى كل من "رئاسة الحكومة المحلية في إقليم الباسك، رئاسة البرلمان في الإقليم، ورئاسة حزب اليسار الوطني الباسكي".

وبحسب مسؤولي لجنة مهجري منطقة سريه كانيه، فإن الرسائل الثلاث ستصل إلى الأطراف المستهدفة عبر الوفد النسائي لشمال وشرق سوريا الزائر لإقليم الباسك.

وبحسب المسؤولين فإن الرسائل الثلاث حملت في فحواها تسليط الضوء على جرائم دولة الاحتلال التركي في منطقة سريه كانيه، خلال العامين الماضيين منذ احتلالها، ودعوة اللجنة للأطراف الدولية لإدانة هذه الجرائم، والتحرك لتأمين العودة الآمنة للمهجرين قسراً إلى ديارهم دون الاحتلال.

وشملت الرسائل إحصائية دقيقة بالأرقام للجرائم المرتكبة في منطقة سريه كانيه، منذ احتلالها.

هذا ومن المقرر أن تسلم الرسائل خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل الوفد النسائي لشمال وشرق سوريا الذي يزور الباسك.

(أم)

ANHA