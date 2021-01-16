​​​​​​​ثلاثة دول تعبّر عن استيائها حول الملف النووي الإيراني وتدعوها إلى الامتثال

وأعربت كل من حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (E3)، عن قلقها العميق من إعلان إيران أنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم، وذلك عبر بيان نشرته الدول الثلاث.

وجاء في البيان "لا يوجد لدى إيران استخدام مدني موثوق لمعدن اليورانيوم، لإنتاجها تداعيات عسكرية خطيرة محتملة".

وأضاف البيان" بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، التزمت إيران بعدم الانخراط في إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء البحوث والتطوير في مجال تعدين اليورانيوم لمدة 15 عامًا".

وحثت الدول الثلاثة عبر بيانها "إيران على وقف هذا النشاط، والعودة إلى الامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة دون مزيد من التأخير إذا كانت جادة في الحفاظ على الصفقة".

(م ش)