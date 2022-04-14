​​​​​​​ثلاثة أحزاب سريانية تصدر وثيقة تعلن فيها تشكيل لجنة للتنسيق والتشاور فيما بينها

عقد اليوم الخميس 14/4/2022 اجتماع ضم حزب الاتحاد السرياني – الحزب الآشوري الديمقراطي – المنظمة الآثورية الديمقراطية وذلك في مدينة تل تمر حيث تم الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة على تشكيل لجنة التنسيق والتشاور وذلك ضمن وثيقة تتضمن أعمال ومهام هذه اللجنة المشتركة حيث تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة اجتماعات عقدت بين الأحزاب القومية السريانية الآشورية في سوريا.

وجاء في نص الوثيقة :

لجنة التنسيق والتشاور بين أحزابنا القومية في سوريا

بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات، توصّلت أحزابنا القومية في سوريا (الحزب الآشوري الديمقراطي – حزب الاتحاد السرياني – المنظمة الآثورية الديمقراطية) إلى تشكيل لجنة للتنسيق والتشاور فيما بينها. للعمل على قضايا ومهام محدّدة تمّ التوافق عليها، وتأكيد الالتزام على تحقيقها بروح الشراكة والمسؤولية، وصولاً إلى تشكيل مظلّة قومية سياسية لشعبنا.

تعتبر هذه اللجنة التي تتشارك فيها أحزابنا القومية في سوريا، إطاراً سياسياً يهدف إلى توحيد جهود وأعمال الأحزاب من أجل تحقيق المصلحة والتطلعات القومية والوطنية في سوريا المستقبل من خلال تعزيز الثقة بالعمل المشترك والارتقاء بآلياته، وصولاً إلى تشكيل مرجعية قومية في سوريا. ولحين تحقيق ذلك، تعمل اللجنة وتلتزم بتحقيق المهام التالية:

• تطوير العلاقات الحزبية بين أحزابنا القومية في سوريا، من خلال بناء علاقات مبنية على المصلحة القومية والوطنية. والعمل على تقريب رؤى ومواقف الأحزاب على قاعدة الصراحة والثقة المتبادلة.

• توحيد المطالب القومية في سوريا المستقبل.

• دعم وتعزيز وجودنا القومي في الوطن، وحمايته من الأخطار التي تحدق به، والحدّ من نزيف الهجرة، وتأمين الشروط المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

• التعاون والتنسيق مع كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخ قيم العيش المشترك.

• حماية أملاك شعبنا ومنع التغيير الديمغرافي في مناطقه.

• تنظيم وتنسيق العمل الإغاثي والخيري وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

• يدير شؤون لجنة التنسيق والتشاور، هيئة قيادية تضم عدداً متساوياً من قيادات الأحزاب الثلاثة، وتأخذ قراراتها بالتوافق، وتشرف على عمل اللجان التخصصية المشتركة ( لجنة عقارية – لجنة قانونية –– لجنة إغاثية وغيرها ).

إنّ تشكيل لجنة التنسيق والتشاور بين أحزابنا القومية في سوريا يعتبر خطوة مهمة في مسيرة هذه الأحزاب، وجاء تجسيداً لإرادتها في تطوير آليات العمل المشترك فيما بينها، وصولاً إلى تفاهم سياسي شامل كقاعدة لتشكيل مظلّة سياسية لحركتنا القومية في سوريا تضمّ كافة الأحزاب والمؤسسات. وعليه فإنّنا نتطلّع إلى دعم ومساندة كافة أحزابنا ومؤسساتنا (في الوطن والمهجر) لهذه الخطوة التي أقدمت عليها الأحزاب الثلاثة، والدفع باتجاه تطويرها، وإنجاز المهام التي توافقت عليها.

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ANHA