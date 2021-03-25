​​​​​​​ثلاث وفيات و٨٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من قامشلو ورجل آخر من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٨٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٤٥ ذكور و٤١ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ١٨ حالة

قامشلو ٣٠ حالة

ديرك ١٤حالة

الدرباسية ٤ حالات

تل تمر 1 حالة

الرقة ١١ حالة

دير الزور ٧ حالات

الشهباء 1 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٥ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٣٨٣ حالة، منها ٣٦٤ حالة وفاة، و١٢٨٠ حالة شفاء.

(سـ)