​​​​​​​ثلاث وفيات و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي لـ 26 ذكور و36 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 19 حالة

قامشلو4 حالات

ديرك 3 حالات

رميلان 1 حالة

الدرباسية 2 حالة

كوباني 3 حالات

الرقة 14 حالة

الطبقة 4 حالات

دير الزور4 حالات

منبج 3 حالات

مخيم الهول 5 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 11حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 17919 حالة، منها 732 حالة وفاة، و1815 حالة شفاء.

(ل م)