​​​​​​​ثلاث وفيات و٢١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لثلاث رجال من الرقة.

وأضاف أنهم سجلوا ٢١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١١ ذكور و١٠ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٣ حالات في الحسكة

٩ حالات في قامشلو

حالتان في ديرك

حالة واحدة في كركى لكى

٣ حالات في الطبقة

حالتان في الرقة

حالة واحدة في منبج

بينما أكد مصطفى بأنهم سجلوا ٤ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٦٢٩ حالة منها ٣٢٤ حالة وفاة و ١٢٥١ حالة شفاء.

(سـ)