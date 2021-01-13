وأطلق كل من المنتدى الكردي في جنوب أفريقيا واتحاد النقابات في جنوب أفريقيا في وقت سابق حملة مطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان تحت شعار "لقد حان الوقت: المساواة في تركيا والحرية لعبدالله أوجلان".

واستجابة للحملة أعلن كل من اتحاد المحامين من أجل حقوق الإنسان في العالم والديمقراطية في أوروبا، ومنتدى العالم الجديد، والتحالف الدولي للدفاع عن الحريات والحقوق، انضمامهم على الحملة.

وأعلن اتحاد المحامين من أجل حقوق الإنسان في العالم والديمقراطية في أوروبا، خلال بيان انضمامه إلى حملة "لقد حان الوقت: المساواة في تركيا والحرية لعبدالله أوجلان" وذلك لحث الأمم المتحدة على التحرك بهذا الخصوص.

وتنتشر العديد من الجمعيات التابعة لاتحاد المحامين من أجل حقوق الإنسان في العالم والديمقراطية في العديد من الدول منها اليونان وتركيا والباسك وبلجيكا وبلغاريا وألمانيا وانكلترا وفرنسا وإيطاليا، ومكدونيا وروسيا وصربيا وسويسرا وإسبانيا وأوكرانيا.

أما منتدى العالم الجيد فهو منظمة مدنية، تنظم نشاطات سياسية وفنية، وتساند الشعوب التي ليس لها دول، والمجتمعات المستقلة والمنظمات المحظورة.

والتحالف الدولي للدفاع عن الحريات والحقوق، والذي مقره باريس وتوجد لها فروع في جنيف وبروكسل، ينشط بشكل خاص في مجال الحقوق والحريات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

(ك)