​​​​​​​ثلاث خطط مستقبلية من مخرجات الاجتماع السنوي لمجلس المرأة في كوباني

عقد مجلس المرأة في مقاطعة كوباني، اليوم الأربعاء، اجتماعه السنوي الرابع لعام 2021، وتم فيه تقييم نشاطات المرأة ودعمها في كافة المجالات، بالإضافة إلى طرح الحلول للمشاكل التي واجهتها وتلافيها خلال العام المقبل.

وزينت صالة مركز باقي خدو للثقافة والفن التي عقدت فيها الاجتماع بصور المناضلات اللواتي وصلن إلى مرتبة الشهادة في أماكن وأوقات مختلفة، وحضره العشرات من نساء كوباني.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه تقييم الوضع السياسي وما تواجه المنطقة من تحديات وتهديدات.

وقرئ التقرير السياسي الخاص بالمجلس، من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، ليلى أحمد، تناول ما تتعرض له المرأة في المنطقة التي تحتلها تركيا في سوريا من انتهاكات جسيمة تنهش حريتها وتطلعاتها ونشاطاتها.

وأوضح التقرير الصادر عن الاجتماع أن "تركيا أصبحت دولة راعية للإرهاب، استفادت من الأزمة السورية، وأرسلت المرتزقة إلى الخارج، وقطعت المياه عن المنطقة، مما تسبب بكارثة إنسانية"، إلى جانب اتباع سياسة تتريك المناطق المحتلة واستهداف المدنيين بالمسّيرات، في محاولات لإبادة كافة أشكال الحياة في المنطقة.

وتطرق إلى ما حققته المرأة في منطقة شمال وشرق سوريا من مكتسبات وإرادة حرة، والتحرر من النمطية المجتمعية المفروضة عليها منذ عقود.

ودعا التقرير إلى التمسك بمبادئ ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، والنضال من أجل تحسين الواقع المفروض على المرأة ودعمها في كافة الميادين والصعد.

كما تم عرض الأعمال السنوية التي قام بها مجلس المرأة خلال العام الحالي، وأبرزها عقد (532) اجتماعاً، تم النقاش فيها على وضع المرأة، وفتح دورات تدريبية لنساء المقاطعة بهدف تعريفهن بتاريخهن المسلوب.

واقترح الاجتماع السنوي لمجلس المرأة تشكيل فرق مختصة لتوعية المرأة في الريف، وفتح مشاريع لدعم اقتصاد المرأة.

إلى جانب ذلك، تم طرح خطط مستقبلية، منها زيارة الكومينات وتفعيل دور المرأة فيها، وإعادة الهيكلية الإدارية لجميع مكاتب المرأة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية خاصة بالمرأة في الكومينات.

(ن ك/ي م)

ANHA