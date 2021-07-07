​​​​​​​ثلاث إصابات في استهداف عين الأسد وجماعة تتبنى الهجوم

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو في تغريدة على موقع تويتر إن "القصف حصل الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، الصواريخ سقطت على القاعدة ومحيطها".

وأكد ماروتو أنه "تم تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوات"، مشيراً إلى وقوع 3 إصابات طفيفة نتيجة القصف، وأنه يتم تقييم الضرر.

وتبنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "لواء ثأر المهندس" الهجوم على القاعدة، وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام: "تمكن مجاهدونا من استهداف قاعدة عين الأسد التي يشغلها الاحتلال الأميركي في محافظة الأنبار عبر 30 صاروخاً من جراد في تمام الساعة 12:33 وتم إصابة الأهداف بدقة عالية".

وأضافت: "نجدد دعوانا للاحتلال الغاشم.. إننا سنجبركم على الرحيل من أرضنا مهزومين منكسرين".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت، الاثنين الفائت، أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، من دون وقوع خسائر تذكر، حيث ضبطت "سيارة من نوع كيا متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".

(د ع)