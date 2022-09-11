​​​​​​​ثلاث حكومات أوروبية تثير حفيظة إيران حول الاتفاق النووي والأخيرة تحذر

ودعت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران إلى الموافقة على مقترح لاستئناف الاتفاق النووي، وأشارت الدول الثلاث في بيان مشترك، إلى إعداد النصوص النهائية للاتفاق، لكن إيران وبحسب بيانهم "اختارت عدم اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة".

وذكرت الحكومات الأوروبية الثلاث، أن إيران اختارت إثارة "قضايا جانبية" و"تواصل تصعيد برنامجها النووي بطريقة تتجاوز أي تبرير مدني مقبول".

وزارة الخارجية الإيرانية ردت على لسان المتحدث باسمها ووصفت بيان الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بـ "غير بنّاء" و"المؤسف"، وحذرتهم من "تدمير" المسار الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان "تعليقاً على الموقف الأوروبي "غير البنّاء"، إنه "من المفاجئ والمؤسف، بينما تستمر التفاعلات الدبلوماسية وتبادل الرسائل بين الأطراف المفاوضين ومنسق المباحثات من أجل إنجاز المباحثات، أن تصدر الدول الأوروبية الثلاث بياناً كهذا"، معتبراً أنه يشكّل "انحرافاً عن مقاربة مثمرة في المفاوضات".

ونصح كنعاني الدول الثلاث "بأداء دور أكثر فاعلية لتوفير حل لإنهاء الخلافات القليلة المتبقية، عوضاً عن دخول مرحلة تدمير المسار الدبلوماسي".

(د ع)