​​​​​​​تحديد موعد انعقاد القمة العربية.. هل ستحضر سوريا؟

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الأحد، أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين في المملكة العربية السعودية في 19 أيار/ مايو المقبل، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال زكي إنه: "عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه، فإنه من المرتقب أن تعقد القمة الـ32 للجامعة في المملكة العربية السعودية في 19 أيار/ مايو المقبل".

وأضاف الأمين العام المساعد إن "القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار 5 أيام".

وتأتي القمة العربية بدورتها الثانية بعد الثلاثين في ظل الحديث عن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، بعد أن عُلقت عضويتها إثر بدء الأزمة السورية عام 2011 نتيجة عدم التزام حكومة دمشق ببنود المبادرة العربية؛ لحل الأزمة.

وطالب قرار صدر آنذاك "الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قراراً سيادياً لكل دولة"، حيث سحبت عدد من الدول حينها سفراءها من سوريا ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.

ولكن زيارة لوفد من "الاتحاد البرلماني العربي" ضم رؤساء برلمانات دول عربية عدة إلى دمشق إضافة إلى زيارة وزير الخارجية المصري والأردني، أنعشت آمال عودة سوريا إلى "الجامعة العربية"، بعد اثني عشر عاماً من تجميد المقعد.

كما تحدثت المصادر عن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر، مشيرة إلى أن ذلك سيسبقه زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى سوريا.

(د ع)