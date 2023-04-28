توعد "ثوار الشرقية"، قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، بتحويل درعا إلى جحيم في حال تعرض أي منطقة من حوران لهجوم من قبل عناصر قوات حكومة دمشق تحت أي ذريعة كانت، رداً على طلب الأخيرة بإجراء تسوية جديدة لأهالي درعا.

وجاء في بيان لهم:

"من ثوار الشرقية الأحرار إلى الميليشيات الطائفية، إن أردتم تحويل درعا إلى جحيم يبتلع عناصركم وأتباعكم ونقاطكم العسكرية في كامل مناطق حوران فما عليكم إلّا اقتراف خطأ اقتحام أو التعرض لأي منطقة في حوران تحت أي ذريعة كانت، ولتعلموا أن أحرار الشرقية لن يسكتوا عن أي أذى يطال أهل حوران فدماء أحرار حوران هي دماؤنا".

وأضاف "لن تقتصر المعركة إن اشتعلت على حوران بل ستكون البداية فحسب".

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان، فإن عناصر جهاز الأمن السياسي التابع لحكومة دمشق طلب من مخاتير مدينة الصنمين إبلاغ أهالي المدينة، بإجراء "تسويات" جديدة لمن يحمل سلاح وللمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، خلال اليومين القادمين، مهددة بالاعتقال كل من لا يرغب بالتسوية والانصياع لأوامرها، حيث شهدت مدينة طفس غرب درعا حشودات عسكرية كبيرة لقوات حكومة دمشق، بالتزامن مع إغلاق الطريق المؤدية الى مركز المدينة.

ويرى مراقبون أن حكومة دمشق تؤدي دوراً سلبياً بإصرارها على حل الأزمة السورية وفقاً لذهنيتها وسلوكها المستغل للوضع المتردي لأبناء سوريا، في سبيل توسعة نفوذها واتباع إجراءات مصالحة خالية من المعايير الوطنية، وأن "التسويات" التي يتمسك بها حكومة دمشق كبديل للحلول السياسية، لا تشكل حلاً حقيقياً، لأنها لا تعالج أسباب التصادم بين النظام والناس، والمتمثلة في الاعتراض الشعبي على نظام الحكم المطلق.

(د ع)