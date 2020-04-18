​​​​​​​تحديد أسعار باقي درجات القمح في شمال وشرق سوريا

حددت الإدارة الذاتية سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القمح للعام العالي بـ 225 ل. س، خلال اجتماع عُقد في 14 نيسان الجاري، واليوم، كشفت شركة تطوير المجتمع الزراعي في شمال وشرق سوريا عبر تصريح للصحفيين في مقر هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة بمدينة قامشلو أسعار باقي درجات المحصول، كما وكشفت الهيئة أيضاً عن اتخاذهم جملة من التدابير الاحترازية خلال الموسم الزراعي.

وأوضح نائب هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة محمود محمد خلال التصريح الصحفي بأنهم وبالتعاون مع بلديات الشعب وقوى الأمن الداخلي اتخذوا جملة من التدابير الاحترازية لحماية الموسم الزراعي عبررش مبيدات الأعشاب الضارة على مفارق الطرق في كافة مدن ومناطق شمال وشرق سوريا.

وبيّن محمد أن هيئة البلديات خصصت 60 إطفائية لدرء حدوث حرائق في المنطقة، وستوزع في كافة مناطق الإقليم، كما ستكثف قوى الأمن الداخلي دورياتها ونقاط تمركزها على طُرق المدن والمناطق في إقليم الجزيرة.

وأوضح محمد أن الإدارة الذاتية ولتسهيل عمل المزارعين خلال فترة حظر التجوال اتخذت عدّة إجراءات، وهي السماح بفتح الصيدليات الزراعية والبيطرية، من الساعة الـ 08.00 وحتى الساعة الـ 13:00 أما بالنسبة لصيانة الحصادات الزراعية فسمحت بفتح محال الصيانة بدءاً من الساعة الـ 17:00. وإلى الساعة الـ 01.00، ويستطيع مالك الحصادة المرور عبر الحواجز بموجب وصل قدم له من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة.

وبدروها كشفت الرئيسة المشتركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي نبيلة خليل بأن الشركة وبعد سلسلة اجتماعات حددت أسعار باقي درجات القمح خلال الموسم الزراعي الحالي، وقالت: "تم تحديد فئة الدرجة الأول في 14 نيسان، وبعدها تم تحديد أسعار باقي الدرجات بحسب الكيلو غرام الواحد للقمح، وهي على الشكل التالي الدرجة الأولى 225 ل.س، والثانية 222.75، والدرجة الثالثة 220.53، وأما الدرجة الرابعة فسوف تتم حسب عملية حسابية، وأدنى سعر هو 170 ل.س".

(ب ح/ أ ب)

ANHA