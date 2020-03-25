​​​​​​​تحديد أسعار الخضروات وتحذير من التلاعب

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا بموجب التعميم الصادر عن الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية حالة حظر تجوّل لليوم الثالث على التوالي، حيث استُثني من الحظر كافة المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والصليب والهلال الأحمر والصيدليات ولجان التعقيم وعمال النظافة والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية حصراً، وسيارات نقل المواد الغذائية وحليب الأطفال وصهاريج نقل المحروقات والفيول.

ولمنع احتكار التجار للسلع الغذائية ورفع أسعارها، وبشكل خاص الخضراوات، باشرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة بتنظيم جولات في أسواق الإقليم بالتنسيق مع الإدارة العامة في شُعب التموين وحماية المستهلك بدءاً من 24 آذار، وستستمر حتى انتهاء حالة الحظر.

وأثناء الجولات التي نُظمت أمس، شوهد ارتفاع في أسعار الخضروات، لذلك وضعت الإدارة العامة في شعب التموين وحماية المستهلك اليوم، لوائحَ لأسعار كافة الخضروات في إقليم الجزيرة، وأوضحت أن الإدارة ستحاسب كل من لا يتقيّد بها.

كما ناشدت الإدارة العامة في شعب التموين وحماية المستهلك كافة الأهالي للإبلاغ عن الذين لا يتقيدون باللوائح، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم أصولاً.

وخالفت الإدارة العامة في شعب التموين وحماية المستهلك أكثر من 160 محلاً لبيع المواد الغذائية، وتشميع العشرات، لعدم تقيدهم بلوائح الأسعار.

ونوهت الإدارة العامة إلى أنها ستعلن عن لوائح أسعار الخضار والفواكه في حال حدوث أي تغيير فيها.

(كروب/أ ب)

ANHA