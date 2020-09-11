​​​​​​​تحضيرات مهرجان ليلون دخلت في مرحلة ترجمة الافلام المختارة

ويستمر كومين سينما آفرين في مقاطعة عفرين باستكمال التحضيرات لمهرجان ليلون السينمائي الدولي بالتزامن مع اقتراب موعد المهرجان الذي يصادف يوم السلام العالمي في الـ21 أيلول الجاري.

وكان كومين سينما آفرين قد اختار 58 فيلما من اصل 2200 و ذلك على عدد أيام مقاومة العصر، و يتم الآن استكمال تجهيز المنصة التي ستعرض فيها أفلام المهرجان، كما يتم ترجمة الأفلام إلى اللغتين العربية و الكردية.

جنكين عبدو عضو ادارة مهرجان ليلون السينمائي الدولي قال بصدد الاستعدادات الجارية لعرض الأفلام "نحن الآن في المراحل النهائية من تحضيرات المهرجان حيث نقوم الأن بترجمة الأفلام إلى اللغتين الكردية والعربية".

وعن الأفلام التي وصلت إلى المهرجان قال جنكين عبدو :" هناك افلام من روج آفا و افلام من ايران و افلام باللغة السورانية، وأخرى من العراق و من دول اوربية، و نحن بصدد إرسال الأفلام إلى لجنة التحكيم لاختيار الأفلام الفائزة ".

وتحدث عبدو حول لجنة التحكيم التي ستختار الفائزين بالمهرجان وقال:" تتألف اللجنة من 7 اشخاص و يكون التواصل معهم عبر الانترنت بسبب انتشار جائحة كورونا ".

هذا تعتزم اللجنة تقديم ثلاثة جوائز وهي جائزة الفلم الطويل، وجائزة الفلم القصير، وجائزة الفلم الوثائقي.

أما عضوة للجنة التحضيرية للمهرجان زيلان سليمان فنوهت إلى إنهم يقومون بترجمة الافلام إلى اللغتين الكردية والعربية وهم يعملون لساعات طويلة على امل الانتهاء من العمل بالوقت المناسب وقد اوشكت تحضيراتهم على الانتهاء، حيث تم ترجمة حوالي 20 فلماً إلى اللغتين الكردية والعربية ".

(ك)

ANHA