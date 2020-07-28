​​​​​​​تحضيرات لافتتاح سوق خاص بالنساء في الشهباء

بعد سلسلة اجتماعات عقدها مؤتمر ستار لنساء عفرين القاطنات في مخيمات ونواحي مقاطعة الشهباء، اقترحت النساء بافتتاح مشروع للخضروات خاص بهن، لمساعدتهن في ظل الظروف الراهنة.

وعلى هذا الأساس، عيّنت اللجنة المكلفة من مؤتمر ستار ناحيةً وخمس قرى لبيع الخضراوات فيها وهي: فافين، بابنس، تل شعير، تل قراح وتل سوسين، فيما ستكون ناحية الأحداث مركز سوق الهال الرئيس.

هذا وستعمل في السوق النساء ذوات الحالة المادية الصعبة والمتوسطة، لتقديم المساعدة لأسرهن في ظل هذا الغلاء الفاحش.

حسناء حسن عضوة في منسقية مؤتمر ستار أفادت لوكالتنا بخطوات المشروع الذي سيؤمن حاجة الأهالي، وقالت "نسقنا مع هيئة الزراعة لتأمين كميات من الخضروات الصيفية بشكل يومي، من الساعة السادسة صباحًا إلى سوق الهال في ناحية أحداث، ومن ثم سيتم توزيعه على باقي القرى المحددة.

وأضافت حسناء: إلى جانب بيع الخضار في السوق ونظرًا لزيادة كمياتها، يتم تحضيرها للمؤنة الشتوية من (دبس البندورة، الفليفلة، مكدوس، المخللات بأنواعها، تجفيف الخضار الصيفية والملوخية، المربيات بأنواعها).

هذا وحرصًا على نظافة مكان المشروع في ظل انتشار فيروس كورونا، تم التنسيق مع لجنة البلديات لمتابعة حال السوق من جهة النظافة وتوفير المكان المناسب له.

وبحسب عضوة منسقية مؤتمر ستار فإن العمل في سوق الهال سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا الى ساعات الليل، بمشاركة 60 امرأة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مشروع سوق الهال بعد عيد الأضحى المبارك.

(س و)

ANHA