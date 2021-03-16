​​​​​​​تحضيرًا لأي حرب وشيكة مع حزب الله.. إسرائيل تختبر صد الدرونات والصواريخ

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن "نظام الدفاع الصاروخي الشهير "القبة الحديدية" قام بنجاح وفي نفس الوقت في اعتراض وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار (درونات) في جولة من الاختبارات الأخيرة".

ويأتي هذا الاختبار في الوقت الذي يحذر فيه الجيش الإسرائيلي من مواجهة جديدة محتملة مع حزب الله في لبنان والذي يجري باستمرار على تحسين قدراته الصاروخية والطائرات بدون طيار.

وتم اختبار القبة الحديدية في مجموعة من السيناريوهات المعقدة وتم اعتراض وتدمير أهداف بنجاح وتحاكي التهديدات الحالية والناشئة، بما في ذلك الاعتراض المتزامن لعدة طائرات بدون طيار، بالإضافة إلى وابل من الصواريخ.

وتم إجراء هذا الاختبار في جنوب إسرائيل، بمشاركة قيادة الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي، وسيتم تسليم الإصدار الجديد من نظام القبة الحديدية إلى سلاح الجو والبحرية للاستخدام التشغيلي وسيعزز بنية الدفاع الصاروخي الإسرائيلية متعددة المستويات.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس إن "القدرات التكنولوجية التي طورتها الصناعات الدفاعية، بما في ذلك القبة الحديدية ونظام الدفاع الصاروخي متعدد المستويات، أساسية للدفاع عن إسرائيل".

وأضاف غانتس "في مواجهة التهديدات الناشئة والمتغيرة بسرعة، توفر هذه القدرات الجديدة المستوى السياسي والمؤسسة الدفاعية بالمرونة التشغيلية التي تعتبر بالغة الأهمية لأمننا القومي".

في حين قال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية في وزارة الدفاع موشيه باتيل: "بعد ثلاثين عامًا من حرب الخليج الأولى، التي أدت إلى إنشاء منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وبعد عشر سنوات من الاعتراض التشغيلي الأول للقبة الحديدية، هناك قفزة كبيرة إلى الأمام في القدرات التكنولوجية لنظام القبة الحديدية، وفي الحملات التجريبية الثلاث التي أجريت في الأشهر القليلة الماضية، أظهر نظام القبة الحديدية قدرات رائعة ضد التهديدات المتطورة، بما في ذلك اعتراض وابل من الصواريخ والقذائف بنجاح، وكذلك اعتراض العديد من الطائرات بدون طيار في وقت واحد".

وأضاف باتيل: "التكوين الجديد لنظام القبة الحديدية سيتم تسليمه إلى سلاح الجو والبحرية للاستخدام التشغيلي، وسيزيد من تعزيز نظام الدفاع الصاروخي متعدد المستويات لإسرائيل".

(م ش)