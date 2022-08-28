​​​​​​​تحضيراً لاستقبال مهرجان الخيول العربية.. مدينة الفروسية تشهد عمليات تأهيل

ويعتبر سباق الخيول من أهم الرياضات في مدينة الرقة وريفها؛ كونها تراث للمنطقة بشكل عام ويحافظ عليه أهالي المدينة وريفها.

وبهذا الصدد، وتحضيراً لمهرجان الخيول العربية الذي سيتم تنظيمه في مدينة الفروسية في الرقة، بدأت عمليات التأهيل التي تتضمن إعادة بناء إسطبل للخيول وتجهيز مضمار السباق بالمياه والكهرباء.

الإداري في لواء جيش الثوار وعضو حزب سوريا المستقبل محمد العراج، قال "في ظل التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا، يجب أن نعمل ونظهِر أننا مستعدون للتضحية والدفاع عن هذه الأرض التي رويت بدماء شهدائنا وعن النجاحات التي حققتها الإدارة الذاتية، وسنقوم بعمل جديد وهو مهرجان سباق للخيول العربية في المنطقة".

أكد العراج "بمبادرة من القيادة العامة لجيش الثوار، وبالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الرقة المدني سنعمل على تجهيز مضمار الفروسية للمهرجان الذي سيكون له خصوصية ومميزات في شمال وشرق سوريا".

شكر محمد العراج مجلس الرقة المدني على تعاونه معهم وتقديم كافة الآليات التي يحتاجونها في عمليات التأهيل.

بدوره، أوضح الإداري في لجنة الشباب والرياضة ماجد الصالح "بدأنا بتجهيز مضمار السباق وتنظيفه من الحجارة والأشواك، وكذلك تنظيف الملاعب ومنصة الجماهير وتجهيزها بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى تجهيز مرابط للخيول، ويعتبر هذا أول تأهيل له بعد تحرير مدينة الرقة.

أفاد ماجد الصالح "سيكون هناك مهرجان لسباق الخيول العربية الأصيلة في شمال وشرق سوريا بالكامل، ومضمار السباق في طور التجهيز، وسيكون موعد انطلاق المهرجان بداية الشهر القادم.

والجدير بالذكر أن مدينة الفروسية في مدينة الرقة تعتبر الأكبر على مستوى سوريا، وقد تأسست عام 1969، وافتتحت بشكل رسمي عام 1991 على مساحة 440 دونماً من الأرض، كما نُظمت فيها البطولة الدولية "سامسونج" التي شاركت فيها خيول من لبنان والأردن.

(أ م-م خ/خ)

ANHA