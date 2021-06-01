​​​​​​​ثاني مؤتمر في ألمانيا... لمناقشة موضوع المرتزقة وبحث الاستقرار في ليبيا

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن ألمانيا والأمم المتحدة ستنظمان مؤتمرًا بشأن ليبيا في برلين في 23 حزيران/ يونيو، من أجل دفع محادثات السلام الليبية، مشددة على أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أبرز بنود هذا المؤتمر، فضلًا عن الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

كما أشارت إلى أن المؤتمر سيناقش أيضًا الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد.

ويأتي هذا فيما تنصب جهود الاتحاد الأوروبي على إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد، من أجل الدفع بعملية السلام وإجراء المصالحة.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الأمنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويذكر أن برلين كانت استضافت المؤتمر الشهير لتسوية الأزمة الليبية في كانون الثاني/ يناير 2020. وشارك في المؤتمر حينها مسؤولون من 11 دولة، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفقوا خلاله على توحيد مؤسسات البلاد، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، إلى جانب وقف إطلاق النار.

كما اقتضى الحل 3 مسارات؛ منها المسار العسكري، وذلك عبر تشكيل "لجنة" مؤلفة من 10 ضباط، و5 عن كل جانب لتحديد آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نزع سلاح المرتزقة في ليبيا وتفكيكها وإعادة إطلاق مسار المصالحة.

(د ع)