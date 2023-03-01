​​​​​​​ثاني استهداف خلال يومين.. مسيّرة تركية تستهدف شنكال

ونقلت الوكالة عن مراسلها من قضاء شنكال قوله إن “طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي قصفت سيارة تابعة لقوات أسايش إيزيدخان وسط قضاء شنكال”، مضيفاً بأن هناك عدد من الجرحى.

يشار إلى أن طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي قصفت الإثنين المنصرم، سيارة لوحدات مقاومة شنكال، مما أدى إلى استشهاد القياديين بير جكو وآكر جفري وإصابة مقاتل آخر.

وتستهدف طائرات مسيّرة حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي بين الحين والآخر قضاء شنكال، وسط صمت الحكومة الاتحادية رغم دعوات من أبناء المجتمع الإيزيدي لإتخاذ موقف جدي من الاعتداءات التركية على قضاء شنكال.

(س ر)