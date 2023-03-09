​​​​​​​تحالف ندى يهنئ بـاليوم العالمي للمرأة ويعرب عن تقديره لنضالات المرأة

تقدم، تحالف ندى (التحالف النسائي الإقليمي الديمقراطي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط)، بالتحية لنضالات المرأة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً "ما زالت مسيرتها (المرأة) مستمرة من أجل عالم يسوده الحرية والكرامة الإنسانية لجميع الشعوب".

معرباً عن تقديره لصمود المرأة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، في قبضها على جمر القضايا المتعددة ومواجهتها لمختلف التحديات، والنضال من أجل السلام والأمن وتحقيق المساواة.

وخص في بيانه الذي وصلنا نسخة عنه، بالتحية لمسيرة نضالات المرأة في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا والسودان وكردستان، وقال: "هذه المسيرة التي لن تتوقف الى أن يتم وضع حد نهائي لوقف آليات الحروب والنزاعات في هذه البلاد، ويتم وقف كافة أشكال العنف الممنهج ضدها وضد الأقليات الدينية والإثنية".

كما أعرب عن تضامنه لمسيرة المرأة في الصحراء الغربية وأفغانستان وإيران وتركيا، وهي تستنهض كافة القوى الوطنية والديمقراطية لتحقيق الانعتاق من كافة أشكال الاستعمار والتمييز القائم على النوع الاجتماعي والاضطهاد الديني والإثني، وحيا جهودها وهي تناضل جنباً إلى جنب مع كافة القوى الديمقراطية للدفاع عن حقوقها الإنسانية.

وأكد أن شعار التحالف "المساواة الفعلية والديمقراطية الحقيقية" سيبقى رمزاً؛ لجمع الصفوف من أجل حماية حقوق المرأة وبناء مستقبل الإنسانية.

(ي م)