​​​​​​​تحالف ندى يدين الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

جاء ذلك خلال بيان كتابي، أصدره تحالف ندى، بصدد الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، اليوم.

استهل البيان بالإشارة إلى تعمّد دولة الاحتلال التركي منذ بدء الأزمة السورية، إلى استهداف البنى التحتية واتباع سياسة الأرض المحروقة، للقضاء على البشر والحجر والشجر.

ونوه إلى هجمات مماثلة شنتها دولة الاحتلال التركي في تشرين الثاني من العام الماضي، استهدف خلالها المنشآت الإنسانية والنقاط الطبية والمرافق الخدمية والتعليمية والمواقع النفطية في شمال شرق سوريا.

وأشار تحالف ندى في بيانه إلى أن الهدف من الهجمات "إفراغ المنطقة من سكانها، بغرض تغيير ديمغرافيتها، وزعزعة الاستقرار أكثر فأكثر"، وقال إنّ: "كل هذه الانتهاكات المستمرة تجري دوماً أمام مرأى العالم أجمع، والصمت التام من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المعنية".

وأضاف: "باسم تحالف ندى، التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ نحَييّ بدايةً نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني الأبي، ونعرب عن كامل تضامننا ووقوفنا إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، ونعتبر أن دفاع الشعوب عن حريتها وكرامتها حق مشروع وطبيعي، وإذ نشجب كافة الانتهاكات والممارسات الإجرامية التي تقوم بها قوى الاحتلال الصهيوني على مدى سنوات طويلة".

كما أعرب عن إدانته للهجمات التركية واستهدافه البنى التحتية، والمجازر والانتهاكات التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها بحق الأطفال والمدنيين في شمال شرق سوريا، وقال: "نرى أن هذه الهجمات تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي مخالِفة للقانون الدولي الإنساني".

وطالب تحالف ندى عبر بيانه "القوى الدولية والمنظمات الحقوقية بالقيام بواجباتها ووضع حد للعدوان الهمجي، سواء كان في شمال وشرق سوريا أو في فلسطين، وردع الاحتلال في كافة الأماكن، ومحاسبة مجرمي الحرب أينما كانوا، كما نطالبهم بوقف آلة القمع والاستبداد والاستغلال بحق النساء والأطفال بصورة خاصة، وبحق الشعوب المظلومة والمقهورة بصورة عامة، سواء كان في السودان أو اليمن أو الصحراء الغربية أو غيرها من بلدان المنطقة".

(ي م)