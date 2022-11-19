​​​​​​​تحالف ندى عن تصاعد العنف: دلالة ذعر النظام الرأسمالي وذهنيته السلطوية من إرادة النساء

أصدر تحالف ندى (التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي)، مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والمصادف في 25 تشرين الثاني الجاري، بيان إلى الرأي العام، اليوم السبت، وصلنا نسخة عنه.

جاء في نصه:

"تحلُّ علينا مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام، ونحن ما نزال نشهد تصعيداً لافتاً وغير مسبوق للعنف ضد النساء في كافة أصقاع الأرض، بالتوازي مع تصاعد النضالات النسائية والنسوية اللافتة والمناهضة لكافة أشكال تعنيف النساء والانتهاكات السافرة بحقهنّ، ومع ازدياد رقعتها الجغرافية وتأثيراتها القوية على المجتمعات، فإن دلَّ هذا على شيء، فإنه يدل على مدى ذعر النظام الرأسمالي العالمي وذهنيته الأبوية السلطوية من إرادة النساء الحرائر، ما يؤدي به إلى اتّباع كافة السبل والأساليب لكسر إرادتهنّ وكتم أصواتهنّ وسلب حقوقهنّ وحرياتهنّ، حتى وإن تَطَلَّبَ ذلك اغتيالهنّ والتنكيل بهنّ، وهذا تحديداً ما يؤكد أننا بتنا في عصرٍ تصل فيه ثقافة العنف ضد النساء إلى مستوى ظاهرة "إبادة النساء" بكل معنى الكلمة.

وخير دليل على ذلك، ما شهدناه مؤخراً في إيران من خلال تعذيبِ ثم قتلِ الشابة الكردية جينا/مهسا أميني بذريعة الإخلال بالحجاب الشرعي! لكنّ الرد الأكبر كان بانفجار الاحتجاجات الشعبية العارمة، والتي ترقى إلى مستوى يخولها لأن تكون ثورة نسوية بريادةٍ نسائية بامتياز.

إننا في تحالف ندى (التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي)، إذ نُعرِب عن وقوفنا إلى جانب النساء الإيرانيات وعن دعمنا لثورتهنّ، وإذ نُعلِن مع حلول مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، عن دعمنا وتَبَنّينا لحملة "أنا الحياة"، التي أطلقتها مؤخراً منظمات وشبكات نسوية رائدة تمتد على طول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإننا نؤكد من خلال ذلك على تشبثنا بالنضال في سبيل حرية المرأة، وإصرارنا على تصعيد نضالنا إلى أن تتوقف آلة الحرب الطائشة، ويستتب الأمن والاستقرار في منطقتنا العريقة، متشبثاتٍ في نضالنا بالشعار الذي لفت الأنظار مؤخراً في الثورة النسائية الإيرانية، والذي دوّى صداه إقليمياً وعالمياً، أَلا وهو شعار، "المرأة، الحياة، الحرية".

(ي م)