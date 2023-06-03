​​​​​​​تحالف جديد بين إيران ودول الخليج

أعلن قائد القوات البحرية الايرانية شهرام إيراني عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية: "اليوم وصلت دول المنطقة إلى النقطة القائلة إنه إذا أريد الحفاظ على الأمن في المنطقة، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل".

وأضاف: "في هذا الصدد، هناك تحالفات جديدة قيد التبلور إقليمياً ودولياً".

وفي إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين، قال قائد البحرية "إن هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين، حيث نجري مناورات كل عام. بالإضافة إلى ذلك، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور".

(م ش)